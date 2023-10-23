Юки Цунода о лучшем круге: «Меня чуть инфаркт не хватил, когда позвали в боксы. Думал, проблема с мотором»

Юки Цунода рассказал, как установил быстрейший круг Гран-при США.

Пилот «Альфа Таури» финишировал десятым. Отрыв от соперников позволил японцу заехать в боксы за свежими покрышками и забрать балл за лучший круг на последних секундах заезда. Через несколько часов Цунода поднялся на восьмую строчку после дисквалификации (« ») и (« »). Таким образом, Юки заработал пять очков – сколько же, сколько вся команда за остальные 17 этапов сезона.

«Честно говоря, меня чуть инфаркт не хватил, когда сказали заехать в боксы. Я думал, что-то вроде проблемы с мотором. Потом я услышал, что это ради быстрейшего круга, и такой – ладно, вздохнул с облегчением. Но давление все равно было. У нас получилось проехать лучший круг, это здорово.

Пожалуй, я впервые поехал за быстрейшим кругом в самом конце. Мне очень понравилось: после того, как ты долго бережешь шины, переключаешься сразу в квалификационный режим. Было волнительно, но в то же время мне понравилось. А каким было сцепление с трассой с пустыми баками – потрясающе.

Разумеется, я выдал свои 100 процентов, но со стороны двигателя это не были 100 процентов – не получилось полностью зарядить батарею. Но да, по крайней мере я выложился на 100 процентов. Трасса требовательная с физической точки зрения, так что было трудно, но получилось собраться и отыграть очень много времени. Здорово», – сказал Цунода.

Юки отметил работу « » над улучшением машины:

«Люди, которые остаются за кадром, стараются как могут на базах в Фаэнце и Бистере. Мы понемногу прибавляем, и, безусловно, я чувствовал, что мы приближаемся к топ-10.

В конце мне немного повезло заработать очки, но такое случается в гонках».

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