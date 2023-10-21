Расселл оштрафован за блокировку Леклера и потеряет 3 позиции на старте спринта

Расселл потеряет три позиции на старте спринта перед Гран-при США.

Расселл был оштрафован за блокировку по ходу квалификации к спринту.

Пилот «Мерседеса», квалифицировавшийся 8-м, теперь начнет заезд с 11-й позиции.

Благодаря штрафу по одной позиции отыграли Алекс Албон, Пьер Гасли и Даниэль Риккардо.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, постановили, что Расселл не сумел вовремя подвинуться с траектории, несмотря на предупреждение со стороны команды.

Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Оно снимает только 0,1 секунды с круга