Расселл оштрафован за блокировку Леклера и потеряет 3 позиции на старте спринта
Расселл потеряет три позиции на старте спринта перед Гран-при США.
Расселл был оштрафован за блокировку Шарля Леклера по ходу квалификации к спринту.
Пилот «Мерседеса», квалифицировавшийся 8-м, теперь начнет заезд с 11-й позиции.
Благодаря штрафу Рассела по одной позиции отыграли Алекс Албон, Пьер Гасли и Даниэль Риккардо.
Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, постановили, что Расселл не сумел вовремя подвинуться с траектории, несмотря на предупреждение со стороны команды.
Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Оно снимает только 0,1 секунды с круга
1 комментарий