MotoGP. Алекс Маркес: «Марк хочет провести один год, чтобы понять, понравится ли ему снова мир гонок»

Марк Маркес может завершить карьеру через год – считает его брат Алекс.

Пилот «Грезини» отметил, что может принять решение об уходе из MotoGP, если в следующем сезоне не вернет себе чувство удовольствия от пилотажа.

Марк Маркес в следующем сезоне будет выступать за «Грезини» вместе со своим братом, а многолетнее сотрудничество с « » подойдет к концу. При этом с «Грезини» Марк Маркес подписал контракт всего на один год.

«Да, это то, о чем он говорил – в этом и смысл провести один год, чтобы понять, понравится ли ему снова этот мир. Марк открыт в разговорах со мной и он действительно так говорит: «Все нормально. Если я не буду получать удовольствие от гонок, то просто завершу карьеру». Такова ситуация.

И такая возможность сейчас действительно существует. Так что Марк хочет посмотреть, будет ли он снова получать удовольствие от гонок, будет ли он быстр после своей травмы.

Лично у меня нет никаких сомнений, но у Марка они есть. У него есть все основания для таких сомнений – ведь в прошлом году, выступая за рулем мотоцикла «Хонды», у меня они тоже были. Но я уверен, что после первого же дня тестов в Валенсии к нему вернется удовольствие от гонок и все эти сомнения исчезнут из его головы», – рассказал Алекс Маркес.

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