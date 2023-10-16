MotoGP. Алекс Маркес: «Марк хочет провести один год, чтобы понять, понравится ли ему снова мир гонок»

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес Алекс Маркес Авто

Марк Маркес может завершить карьеру через год – считает его брат Алекс.

Пилот «Грезини» отметил, что Марк Маркес может принять решение об уходе из MotoGP, если в следующем сезоне не вернет себе чувство удовольствия от пилотажа.

Марк Маркес в следующем сезоне будет выступать за «Грезини» вместе со своим братом, а многолетнее сотрудничество с «Хондой» подойдет к концу. При этом с «Грезини» Марк Маркес подписал контракт всего на один год.

«Да, это то, о чем он говорил – в этом и смысл провести один год, чтобы понять, понравится ли ему снова этот мир. Марк открыт в разговорах со мной и он действительно так говорит: «Все нормально. Если я не буду получать удовольствие от гонок, то просто завершу карьеру». Такова ситуация.

И такая возможность сейчас действительно существует. Так что Марк хочет посмотреть, будет ли он снова получать удовольствие от гонок, будет ли он быстр после своей травмы.

Лично у меня нет никаких сомнений, но у Марка они есть. У него есть все основания для таких сомнений – ведь в прошлом году, выступая за рулем мотоцикла «Хонды», у меня они тоже были. Но я уверен, что после первого же дня тестов в Валенсии к нему вернется удовольствие от гонок и все эти сомнения исчезнут из его головы», – рассказал Алекс Маркес.

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