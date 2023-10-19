Экс-гонщик MotoGP Янноне после 4-летней дисквалификации за допинг получил место в WSBK
Андреа Янноне возвращается к выступлениям на топ-чемпионате по мотогонкам после дисквалификации.
В 2020 году итальянца, выступавшего за «Априлию» в MotoGP, отстранили на четыре года за употребление допинга. Андреа участвовал в премьер-классе с сезона-2013, на его счету 11 подиумов, в том числе одна победа.
В 2024-м Янноне будет гоняться на «Дукати» за команду GoEleven в чемпионате мира по Супербайку (WSBK).
Элитного пилота MotoGP забанили за допинг. Первый залет в гонках за семь лет, усиления контроля требовали еще год назад
MotoGP. Янноне дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга
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