Экс-гонщик MotoGP Янноне после 4-летней дисквалификации за допинг получил место в WSBK

возвращается к выступлениям на топ-чемпионате по мотогонкам после дисквалификации.

В 2020 году итальянца, выступавшего за «Априлию» в MotoGP, отстранили на четыре года за употребление допинга. Андреа участвовал в премьер-классе с сезона-2013, на его счету 11 подиумов, в том числе одна победа.

В 2024-м Янноне будет гоняться на « » за команду GoEleven в чемпионате мира по Супербайку (WSBK).

Элитного пилота MotoGP забанили за допинг. Первый залет в гонках за семь лет, усиления контроля требовали еще год назад

MotoGP. Янноне дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга