Нико Росберг: «Перес отличный гонщик, так что причины такого отставания от Ферстаппена понять трудно»

Росберг призывает Переса собраться и улучшить свои выступления.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что если Перес не прибавит в оставшихся гонках сезона, в «Ред Булл» могут задуматься о замене пилота и разрыве контракта.

«Я сочувствую Пересу. Он оказался в ужасном положении. Он оказался под колоссальным давлением. Болельщики в соцсетях сильно его критикуют, ведь они в определенном смысле надеялись на него – что он сделает гонку (за чемпионский титул) интереснее. И в каком-то смысле болельщики считают, что Перес их подвел, потому что своими выступлениями только облегчил задачу .

Я был в похожей ситуации с Хэмилтоном. Я нес на собственных плечах всеобщие ожидания того, что борьба будет интересной, что гонки не будут скучными, что доминирование Хэмилтона будет не столь сильным.

Так что Пересу сейчас непросто и я могу ему только посочувствовать. Он переживает трудные времена. То есть, уик-энд в Катаре снова получился ужасным, то есть очень плохим, хотя он выступает за рулем лучшей машины.

То есть, я даже не знаю, ему нужно найти выход из ситуации, потому что с учетом его нынешних выступлений в «Ред Булл» могут задуматься о замене даже в следующем году.

И для команды нынешняя ситуация – это и правда головная боль. Потому что « » нужны два стабильных гонщика, которые будут набирать очки, а Серхио в данный момент с этим не справляется.

И мне трудно понять причины происходящего, ведь я знаю, что он отличный гонщик. Так что причины такого отставания понять очень трудно.

Да, одно из объяснений – это форма Макса. Он смотрится впечатляюще, выступает как один из величайших гонщиков в истории, скоро он войдет в топ-5 всех времен. Однако даже с учетом этого отставание слишком велико», – рассказал .

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