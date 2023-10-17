Гюнтер Штайнер о расширении «Ф-1»: «4 команды могли уйти в 2020-м. Кто знает, что случится через 3-4 года»

Гюнтер Штайнер напомнил о пандемии, рассуждая об «Андретти» в «Формуле-1».

По мнению руководителя « », трудности, которые испытывала серия всего несколько лет назад, вынуждают команды действовать прагматично и сопротивляться расширению.

«В текущей ситуации мы стабильны, но не сказать, что генерируем прибыль в сотни миллионов. Мы по-прежнему пытаемся свести бюджеты, чтобы работать в условиях потолка расходов и так далее.

Хотел бы вернуться в 2020 год: помню, как на видеоконференциях во время пандемии четыре команды [задавались вопросом]: «Останемся ли мы тут в следующем году или нет?»

Мы все испытывали проблемы, пытались выжить. Многие люди, многие владельцы команд вкладывали собственные деньги, чтобы выжить и сделать «Ф-1» той, что мы видим сейчас. Это тоже ценно.

И многие команды спрашивают, почему сейчас, когда «Формула-1» на пике, мы должны размывать то, что у нас есть, просто ради того, чтобы принять кого-то еще. Кто знает, что случится через три или четыре года. И, возвращаясь назад – всего лишь в 2020-м мы все пытались выжить. Если бы отвалились четыре команды, в «Формуле-1» остались бы только шесть. Зачем сейчас ослаблять серию?

Если снова что-то случится, мы – десять команд, которые пережили трудные времена – должны быть сильны как никогда», – заявил менеджер.

прокомментировал мнение о том, что приход « » повысит интерес к «Ф-1»:

«Может, и так, но это предположения. Если команда продемонстрирует то, что мы примем – ладно. Это должна увидеть [владеющая правами на «Ф-1»] ФОМ, не я, они обладают всей полнотой информации. Дело не в том, что «Хаас» против – « » в целом не убеждена, что существует необходимость в 11-м коллективе.

Не надо говорить, что дело в «Андретти». Это неважно – в настоящий момент «Ф-1» не уверена, что 11-я команда повысит ценность чемпионата. Не стоит усложнять».

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