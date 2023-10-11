Джордж Расселл: «У меня одна цель – помочь «Мерседесу» финишировать вторым. Ведь в личном зачете сезон обернулся катастрофой»

Единственная цель Расселла – помочь «Мерседесу» занять 2-е место в общем зачете.

Пилот « », подводя итоги Гран-при Катара, отметил, что остался несколько разочарован упущенной возможностью заработать много очков.

Расселл и Хэмилтон столкнулись на первом круге гонки – и в то время как Льюис сошел с дистанции, , несмотря на лишний пит-стоп, сумел отыграться и финишировал 4-м.

«Я был подавлен из-за такого результата для команды. Ведь для меня этот сезон в личном зачете все равно обернулся настоящей катастрофой.

Так что теперь у меня осталась одна цель – помочь команде финишировать на втором месте в Кубке конструкторов. И Гран-при Катара был отличной возможностью, хотя я все равно по-прежнему верю в то, что мы сможем достичь этой цели.

Ведь есть и хорошие новости – машина была быстра, я провел сильную гонку, а перед последним этапами у нас будет еще несколько небольших обновлений болида. Так что я верю в то, что мы сможем достичь нужного результата», – рассказал Расселл.

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