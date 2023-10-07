«Пирелли» продолжит поставлять шины для «Ф-1» до 2027 года (BBC Sport)

«Пирелли» останется поставщиком шин для «Ф-1», сообщает ВВС .

По данным издания, новое соглашение рассчитано на период с 2025 по 2027 год. При этом есть опция продления контракта на 2028-й.

Среди конкурентов «Пирелли» числилась японская компания «Бриджстоун», которую утвердила . Однако после коммерческих переговоров руководитель «Ф-1» остановил выбор на итальянцах.

Ожидается, что о новом соглашении объявят в течение нескольких дней после Гран-при Катара. Представители « » и «Ф-1» отказались от комментариев.

Как пишет ВВС, серия решила продолжить сотрудничество с итальянской компанией, поскольку они уже давно работают вместе и «Пирелли» способна справиться с нагрузками «Ф-1».

Тем не менее новое соглашение, вероятно, станет последним для «Пирелли», поскольку компания планирует уйти из большого спорта после 2027 года.

Согласно инсайдам, Доменикали уже обсудил с «Бриджстоуном» возможность сотрудничества, однако переговоры пока не дали результатов.

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