Ландо Норрис: «В Катаре мы нашли предел возможностей пилотов. Некоторые оказались в больнице, кто-то терял сознание. Это печально»

Ландо Норрис считает условия проведения Гран-при Катара слишком опасными.

Пилот « » по итогам гонки признал, что проводить заезды в таких условиях просто небезопасно, учитывая уникальное сочетание условий – вроде жары, высокой влажности, и повышенных нагрузок в гонке, связанных как с особенностями конфигурации трассы, так и с форматом заезда с обязательными тремя пит-стопами.

Обсуждая ситуацию, согласился с тем, что в Катаре они смогли выяснить предел возможностей гонщиков «Формулы-1»:

«Думаю, в этой гонке мы как раз и нашли предел возможностей пилотов. И печально, что все случилось именно так. Что понадобилось доводить до того, что некоторые гонщики в итоге оказались в больнице, кто-то даже терял сознание и так далее. В целом это весьма опасная ситуация.

И это не та ситуация, в которой можно сказать что-то вроде: «Ну, гонщикам нужно просто немного усерднее тренироваться». Или что-то в этом роде. Мы находимся в закрытом кокпите, в машине, которая сильно нагревается по ходу гонки, испытываем сильные физические перегрузки. Вся эта ситуация расстраивает.

Полагаю, по телевизору людям казалось совсем иначе – и что нагрузки совсем небольшие. Но очевидно, что когда вы видите, как пилоты досрочно сходят с дистанции гонки, видя их состояние, вы начинаете понимать, что для тех скоростей, на которых мы гоняем, такие нагрузки – это уже перебор. И что это слишком опасно.

Я знаю, что в следующем году этот Гран-при будет проводиться намного позже и что через пару месяцев в Катаре должно стать заметно прохладнее, но это то, о чем нужно было сразу подумать. Уверен, мы обсудим ситуацию и выясним, почему данный фактор не был учтен сразу».

Выигравший заезд поддержал Норриса, отметив, что нагрузки в Катаре заметно превышали то, с чем гонщикам приходится обычно иметь дело:

«Когда я увидел прогноз погоды еще до приезда в Катар, я сразу понял, что хорошего ждать не стоит. Было просто слишком жарко – и, как и сказал Ландо, интенсивность тренировок пилотов тут вообще ни при чем.

Мне кажется, что проблемы с самочувствием возникли даже у самых тренированных гонщиков, которые физически развиты лучше меня. Ты как будто весь день ходишь как в сауне. А ночью еще и повышается уровень влажности».

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!