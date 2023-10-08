Серхио Перес о трех штрафах: «Я сидел слишком низко, было трудно оценить пределы трассы»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался о неудачном Гран-при Катара.

Мексиканец стартовал с пит-лейн после аварии в спринте и финишировал десятым, а его напарник одержал победу с поула.

«Тяжелый день. Старт на «харде» осложнил нашу ситуацию, особенно с учетом машины безопасности. Мы не могли прогреть шины, теряли позиции, не могли достаточно быстро пробиться вперед, поэтому не отыгрались так, как должны были отыграться.

Машина безопасности провела на треке три круга, и, когда я прогрел шины, уже надо было заезжать на обязательный пит-стоп. Неидеальная гонка, очень и очень сложная. Не только гонка, уик-энд в целом», – заявил .

Чеко объяснил, почему получил три штрафа:

«Было очень трудно оценить пределы трассы из кокпита. Но условия одинаковы для всех – я должен был справиться лучше.

Чем-то похоже на Австрию: моя позиция в машине оказалась слишком низкой из-за изменений в последний момент [в процессе починки болида]… Я должен был сидеть выше».

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