Серхио Перес о трех штрафах: «Я сидел слишком низко, было трудно оценить пределы трассы»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес регламент Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался о неудачном Гран-при Катара.

Мексиканец стартовал с пит-лейн после аварии в спринте и финишировал десятым, а его напарник Макс Ферстаппен одержал победу с поула.

«Тяжелый день. Старт на «харде» осложнил нашу ситуацию, особенно с учетом машины безопасности. Мы не могли прогреть шины, теряли позиции, не могли достаточно быстро пробиться вперед, поэтому не отыгрались так, как должны были отыграться.

Машина безопасности провела на треке три круга, и, когда я прогрел шины, уже надо было заезжать на обязательный пит-стоп. Неидеальная гонка, очень и очень сложная. Не только гонка, уик-энд в целом», – заявил Перес.

Чеко объяснил, почему получил три штрафа:

«Было очень трудно оценить пределы трассы из кокпита. Но условия одинаковы для всех – я должен был справиться лучше.

Чем-то похоже на Австрию: моя позиция в машине оказалась слишком низкой из-за изменений в последний момент [в процессе починки болида]… Я должен был сидеть выше».

Что случилось на Гран-при Катара: авария «Мерседесов», не все пилоты вынесли жару сложнейшей гонки, море обгонов и пит-стопов

Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем в карьере. Столько же у Сенны и Феттеля, у Хэмилтона – 6

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4 комментария

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dw4xbhdgb8
Ты вроде не цунода
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SF Costa Rusa
Перец разочарование всего сезона
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