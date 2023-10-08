Гельмут Марко: «Никогда еще не видел Ферстаппена таким вспотевшим. Из-за всех этих пит-стопом мы фактически увидели длинный спринт»
Марко остался доволен выступлением Ферстаппена на Гран-при Катара.
По словам советника «Ред Булл», гонка далась Максу непросто, учитывая очень тяжелые погодные условия и сильную жару.
«Никогда еще не видел Макса таким вспотевшим! Из-за всех этих пит-стопов мы фактически увидели еще один длинный спринт. Все атаковали на пределе.
Но в целом Макс прекрасно контролировал ситуацию. Это было хорошо видно на заключительной стадии гонки. Когда он проехал лучший круг гонки, мы все поняли, что у него есть очень хороший запас в скорости.
Мы хорошо работали с шинами и постоянно следили за их состоянием, стараясь не допускать перегрева и не повышая уровень опасности.
Теперь цель – 15-я победа для Ферстаппена, а также нам бы хотелось выиграть 20 гонок за сезон, как команде. В такой форме, и с такой машиной, это вполне возможно», – рассказал Марко.
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