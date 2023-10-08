Перес стартует с пит-лейн на Гран-при Катара после аварии в спринте

Теги Гран-при Японии ФИА Ред Булл Уильямс Формула-1 Серхио Перес регламент Логан Сарджент Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес начнет Гран-при Катара с пит-лейн.

Перес попал в аварию в спринте, из-за чего машина получила существенные повреждения. ФИА сообщила, что «Ред Булл» пришлось работать с дополнительным шасси, что приравнивается к использованию третьего болида и запрещено правилами. Кроме того, над машиной трудились по истечению двухчасового периода после спринта.

Серхио показал 13-е время в пятничной квалификации.

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13 комментариев

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alex1382
вот поэтому спринты и критикуют. По сути Перес не виновен в том эпизоде. Но из за него он испортил себе не только спринт, но и основную гонку
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Семен Клейменов
И в чём смысл спринтов тогда? Ни рыба ни мясо — на гонку не тянет, очевидно, и чинить болиды после поломок/аварий нельзя.

Но и не квалификация и не уорм-ап (олды поймут).
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V3ttel
Ответ Bzz Pvz
Чеко - хороший гонщик, но немного не хватает таланта управлять таким средним по скорости, но тяжелым в управлении болидом. За 2 место, конечно, респект, но Хэмилтон обгонит Переса под конец
У Ред Булл лучшая машина в чемпионате по уровню прижимной силы и скорости на прямых ))
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danteeeq
Ответ Bzz Pvz
Чеко - хороший гонщик, но немного не хватает таланта управлять таким средним по скорости, но тяжелым в управлении болидом. За 2 место, конечно, респект, но Хэмилтон обгонит Переса под конец
Ферстаппену тоже не везёт, если бы не средний болид то выиграл бы в Сингапуре, и вчерашний спринт, не повезло((
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alex1382
Ответ United_LP
А сколько других пилотов страдали из-за Переса. Вот и карма
только вот второй спринт уже Перес страдает из за других. В Австрии Хэм ему тачку ушатал, тут Окон
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Mortimer1
Ответ rtr_return
А можно и вовсе не стартовать, так штраф отбывать не надо
Так и не стартуй. Тебя вроде никто и не зовет
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Башмак Нирванов
У Хэма реальный шанс приблизится вплотную.
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Башмак Нирванов
Ответ Bzz Pvz
Хэм - гонщик на уровне с Максом, и на данный момент один из двух сильнейших гонщиков в пелотоне. Но нужно, чтобы рассел снова не задирал нос и не руинил гонку Льюису, как в прошлые разы. Мерседес должен постоянно отчитывать Джорджа за потерянные очки команды и личные очки Хэма
Согласен. Но Джордж амбициозен и он - будущее Мерседеса. Поэтому "ломать" его Вольф не станет.
Задача: воззвать к командному духу Рассела и призвать помочь удержать второе командное и завоевать второе личное. Непростая задача.
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