Перес стартует с пит-лейн на Гран-при Катара после аварии в спринте

Гонщик « » Серхио Перес начнет Гран-при Катара с пит-лейн.

Перес попал в аварию в спринте, из-за чего машина получила существенные повреждения. сообщила, что «Ред Булл» пришлось работать с дополнительным шасси, что приравнивается к использованию третьего болида и запрещено правилами. Кроме того, над машиной трудились по истечению двухчасового периода после спринта.

Серхио показал 13-е время в пятничной квалификации.

Перес, Окон и Хюлькенберг сошли после аварии в спринте на Гран-при Катара

Серхио Перес о сходе: «Досадно, что все так закончилось. Я оказался не в то время не в том месте»

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