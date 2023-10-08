Перес стартует с пит-лейн на Гран-при Катара после аварии в спринте
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес начнет Гран-при Катара с пит-лейн.
Перес попал в аварию в спринте, из-за чего машина получила существенные повреждения. ФИА сообщила, что «Ред Булл» пришлось работать с дополнительным шасси, что приравнивается к использованию третьего болида и запрещено правилами. Кроме того, над машиной трудились по истечению двухчасового периода после спринта.
Серхио показал 13-е время в пятничной квалификации.
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Но и не квалификация и не уорм-ап (олды поймут).
Задача: воззвать к командному духу Рассела и призвать помочь удержать второе командное и завоевать второе личное. Непростая задача.