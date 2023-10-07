Серхио Перес о сходе: «Досадно, что все так закончилось. Я оказался не в то время не в том месте»

Перес поздравил Ферстаппена с третьим титулом чемпиона «Формулы-1».

Пилот « » подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, отметив, что его напарник в полной мере заслужил чемпионский титул.

Комментируя свою гонку Перес рассказал, что просто оказался в неудачное время в неудачном месте – став невольным участником инцидента вместе с и , которые активно боролись друг с другом на трассе. Произошедшее столкновение в итоге привело к сходу всех троих гонщиков.

«Досадно, что все так закончилось. Я просто оказался не в то время не в том месте – где эти ребята боролись друг с другом, и в результате моя машина тоже получила множество повреждений. Я разочарован, что все так закончилось – машина была быстра и позволяла заработать хорошие очки.

Думаю, сегодня каждый из нас с радостью оказался бы на месте , но победитель может быть только один. В этом сезоне он выступал намного лучше всех остальных и в полной мере заслужил титул. Я рад за него. Он много работал с командой ради достижения этой цели, он молодец», – рассказал .

Что случилось в спринте на Гран-при Катара: титул Ферстаппена, победа и море обгонов «Макларена», фотофиниш у «Феррари» и «Уильямса»