Серхио Перес о сходе: «Досадно, что все так закончилось. Я оказался не в то время не в том месте»

Теги Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Серхио Перес Эстебан Окон Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Перес поздравил Ферстаппена с третьим титулом чемпиона «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, отметив, что его напарник в полной мере заслужил чемпионский титул.

Комментируя свою гонку Перес рассказал, что просто оказался в неудачное время в неудачном месте – став невольным участником инцидента вместе с Эстебаном Оконом и Нико Хюлькенбергом, которые активно боролись друг с другом на трассе. Произошедшее столкновение в итоге привело к сходу всех троих гонщиков.

«Досадно, что все так закончилось. Я просто оказался не в то время не в том месте – где эти ребята боролись друг с другом, и в результате моя машина тоже получила множество повреждений. Я разочарован, что все так закончилось – машина была быстра и позволяла заработать хорошие очки.

Думаю, сегодня каждый из нас с радостью оказался бы на месте Макса, но победитель может быть только один. В этом сезоне он выступал намного лучше всех остальных и в полной мере заслужил титул. Я рад за него. Он много работал с командой ради достижения этой цели, он молодец», – рассказал Перес.

Что случилось в спринте на Гран-при Катара: титул Ферстаппена, победа и море обгонов «Макларена», фотофиниш у «Феррари» и «Уильямса»

4 комментария

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Великий Алонсо
Ответ Bzz Pvz
Хороший пилот, иметь второй результат в общем зачете с довольно средним болидом - дорого стоит. Во второй половине Пересу стало сложнее конкурировать из-за постоянных улучшений болидов других команд, но все ранво сохраняет свое 2 место после Макса
Слишком толсто, потренируйся ещё
+10
-1
+9
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Спортс Помойка
Не в той команде!
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Lordk
Совсем не в том месте для болида РБ
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