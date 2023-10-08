Льюис Хэмилтон о спринте: «Нам было важно разделить стратегии, чтобы Расселл мог собрать информацию о «софте»
Льюис Хэмилтон рассказал о тактике «Мерседеса» в спринте Гран-при Катара.
В отличие от своего напарника Джорджа Расселла, проехавшего спринт на «софте», семикратный чемпион пилотировал на «медиуме».
«Было трудно стартовать на этом комплекте. Очевидно, «медиум» не так быстро прогрелся, как «софт». Пилоты на «софте» были очень быстрыми. Кто-то отыгрывал позиции, кто-то терял. Я в целом провел хороший старт, но затем застрял за [Серхио] Пересом.
Но затем, пока мы продолжали ехать, у них [пользователей «софта»] начала изнашиваться резина. Я начал бороться. Было так весело наблюдать за подобной разницей между болидами. Надеюсь, завтра [в воскресенье] будет что-то в этом же духе.
Я не удивлен [тому, что с «софтом» возникли такие проблемы]. Даже жесткие шины довольно быстро начали изнашиваться, а эти парни изо всех сил давили на газ.
Ожидал ли я, что пилоты на «софте» потеряют темп? Я не знал, сколько бы мне пришлось их преследовать, но мне приятно случившееся. Прорваться с 12-го места на 5-е – это довольно прилично.
Очевидно, если бы я стартовал на «софте», я бы во многом выиграл. Быть может, отыграл бы несколько позиций вначале. Но затем у меня возникли бы проблемы, как у остальных.
Думаю, нам было важно разделить стратегии, чтобы Джордж [Расселл] мог собрать информацию о «софте» и чтобы я мог собрать данные. Именно так мы работаем как команда», – сказал пилот «Мерседеса».
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