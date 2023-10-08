Льюис Хэмилтон о спринте: «Нам было важно разделить стратегии, чтобы Расселл мог собрать информацию о «софте»

Льюис Хэмилтон рассказал о тактике «Мерседеса» в спринте Гран-при Катара.

В отличие от своего напарника , проехавшего спринт на «софте», семикратный чемпион пилотировал на «медиуме».

«Было трудно стартовать на этом комплекте. Очевидно, «медиум» не так быстро прогрелся, как «софт». Пилоты на «софте» были очень быстрыми. Кто-то отыгрывал позиции, кто-то терял. Я в целом провел хороший старт, но затем застрял за [Серхио] Пересом.

Но затем, пока мы продолжали ехать, у них [пользователей «софта»] начала изнашиваться резина. Я начал бороться. Было так весело наблюдать за подобной разницей между болидами. Надеюсь, завтра [в воскресенье] будет что-то в этом же духе.

Я не удивлен [тому, что с «софтом» возникли такие проблемы]. Даже жесткие шины довольно быстро начали изнашиваться, а эти парни изо всех сил давили на газ.

Ожидал ли я, что пилоты на «софте» потеряют темп? Я не знал, сколько бы мне пришлось их преследовать, но мне приятно случившееся. Прорваться с 12-го места на 5-е – это довольно прилично.

Очевидно, если бы я стартовал на «софте», я бы во многом выиграл. Быть может, отыграл бы несколько позиций вначале. Но затем у меня возникли бы проблемы, как у остальных.

Думаю, нам было важно разделить стратегии, чтобы Джордж [Расселл] мог собрать информацию о «софте» и чтобы я мог собрать данные. Именно так мы работаем как команда», – сказал пилот « ».

Джордж Расселл: «Решение использовать в спринте «софт» не было глупым. Просто оно не сработало»