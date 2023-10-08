Джордж Расселл: «Решение использовать в спринте «софт» не было глупым. Просто оно не сработало»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Джордж Расселл отказался считать использование «софта» в спринте глупым решением.

«Мы не думали ни о риске, ни об удаче. Мы не использовали эти шины в практике и думали, что с ними все так же, как с «медиумом».

Мы считали, что нам нужно собрать данные перед завтрашним днем [воскресеньем]. Если бы мы стартовали на «медиуме», думаю, мы бы финишировали там же.

Мы знали, что «софт» позволит отыграть [у соперников на «медиуме»] семь метров перед первым поворотом. Но в случае пробуксовки легко откатиться назад, вы падаете вниз, как камень. У меня было подобное в прошлой гонке. Думаю, это был действительно ужасный старт. [Здесь] мы решили взять преимущество.

Не думаю, что мы когда-либо видели спринт, где шины изнашивались бы так же. Так что, основываясь на информации, полученной за все предыдущие 10 или 12 спринтов, мы никогда не сталкивались с подобной гонкой. Так что решение [использовать «софт»] не было глупым. Это не было риском. Мы приняли его, исходя из верных данных, – просто оно не сработало», – сказал Расселл.

Кроме того, Джордж отметил, что сохранение дополнительного комплекта «медиума» на основную гонку (из-за трех обязательных пит-стопов) не входило в планы.

«Нет, если честно, такого не было. Я точно не знаю, как все распределялось. Мы правда считали, что «софт» будет жизнеспособным. В Сильверстоуне, где использовали комплекты C1/2/3 мы видели, что «софт» хорошо работал. Но очевидно, что на этой трассе с новым асфальтом все слегка отличается».

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8 комментариев

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Андрей Васильев
Ответ Bzz Pvz
Ну у тебя не сработало, а у Льюиса сработало. Хэмилтон 7-ми кратный чемпион, с великодушным характером и просто хороший человек. Прошлый сезон показал, что рассел ни на что не способен, поэтому в этом Хэмилтон взялся за дело и гаждое гран при деклассирует Джорджа. Великий.
Великого Алонсо косплеишь? Или ты вторая личность его многоликой сущности?))
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Великий Алонсо
Ответ Андрей Васильев
Великого Алонсо косплеишь? Или ты вторая личность его многоликой сущности?))
Это мои фанаты 😍😍🤣🤣🤣🤣
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VladimirGol
Ответ GODZILLA
Отсутствие в прошлом году ГП и наличие в этом только одной практики конечно же сказалось на недостатке данных. Хотя на практике хоть Мерседес и не использовал софт это сделали другие и по ним можно было ориентироваться. Рискнули не подфартило)
Зато, на гонку остался лишний медиум, а это сегодня большой бонус.
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VladimirGol
Ответ GODZILLA
Как раз таки нет, у него как и у остальных топов 1 свежий медиум и 3 использованных (у некоторых по 2)
А использовал бы вчера новый, и остался бы без ничего.
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GODZILLA
Ответ VladimirGol
А использовал бы вчера новый, и остался бы без ничего.
Тоже верно. Но они на практике их использовали почему то
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