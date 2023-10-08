Джордж Расселл: «Решение использовать в спринте «софт» не было глупым. Просто оно не сработало»

Джордж Расселл отказался считать использование «софта» в спринте глупым решением.

«Мы не думали ни о риске, ни об удаче. Мы не использовали эти шины в практике и думали, что с ними все так же, как с «медиумом».

Мы считали, что нам нужно собрать данные перед завтрашним днем [воскресеньем]. Если бы мы стартовали на «медиуме», думаю, мы бы финишировали там же.

Мы знали, что «софт» позволит отыграть [у соперников на «медиуме»] семь метров перед первым поворотом. Но в случае пробуксовки легко откатиться назад, вы падаете вниз, как камень. У меня было подобное в прошлой гонке. Думаю, это был действительно ужасный старт. [Здесь] мы решили взять преимущество.

Не думаю, что мы когда-либо видели спринт, где шины изнашивались бы так же. Так что, основываясь на информации, полученной за все предыдущие 10 или 12 спринтов, мы никогда не сталкивались с подобной гонкой. Так что решение [использовать «софт»] не было глупым. Это не было риском. Мы приняли его, исходя из верных данных, – просто оно не сработало», – сказал Расселл.

Кроме того, отметил, что сохранение дополнительного комплекта «медиума» на основную гонку (из-за трех обязательных пит-стопов) не входило в планы.

«Нет, если честно, такого не было. Я точно не знаю, как все распределялось. Мы правда считали, что «софт» будет жизнеспособным. В Сильверстоуне, где использовали комплекты C1/2/3 мы видели, что «софт» хорошо работал. Но очевидно, что на этой трассе с новым асфальтом все слегка отличается».

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