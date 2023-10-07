Карлос Сайнс: «Никто не проинформировал нас об изменениях границ трассы – мы узнали все из прессы»

Сайнс недоволен ФИА из-за установки жестких поребриков на трассе в Катаре.

Пилот «Феррари» выразил недоумение действиями «Ф-1» и в ситуации, когда теми в одностороннем порядке было принято решение об изменении границ трассы в субботу.

При этом, по словам Сайнса, гонщики не получили от ФИА официальных уведомлений и узнали о проведенных изменениях от журналистов.

Также Сайнс удивлен тем, что в ФИА продолжают использовать на трассе в Катаре поребрики, которые сильно нагружают шины и ведут к разрушению их структуры.

«Если для нас важна безопасность, мы должны что-то менять. Очевидно, что мне не очень нравится эта ситуация – то, что мы уже были здесь в 2021 году, то есть у нас было два года на то, чтобы как-то отреагировать на ситуацию с этими поребриками.

За это время на трассе переложили асфальт, переделали поребрики, но по каким-то причинам в ФИА продолжают использовать такую конструкцию поребриков, которые просто убивают шины.

Я не виню «Пирелли», но в то же самое время очевидно, что здесь что-то происходит. А потом мы приезжаем на автодром сегодня утром и узнаем о последних изменениях (границ трассы в некоторых поворотах) из прессы. Нас никто не проинформировал о том, что границы трассы претерпят изменения, никто не сказал о том, что шины будут сильно расслаиваться или что-то в этом роде.

Нам пришлось узнавать обо всем из прессы. Очевидно, что так быть не должно. Могу сказать, что Ассоциация гонщиков Гран-при недовольна этой ситуацией, и мы надеемся, что сотрудничество (с ФИА и «Ф-1») начнет налаживаться. Потому что если мы будем из прессы узнавать информацию, напрямую касающуюся вопросов безопасности, в которых наш вклад обязательно должен учитываться – это будет не слишком здорово.

Для завтрашней гонки у меня есть свежий комплект «софта». Что сказать – может быть, начнут на нем гонку, проеду один круг, а потом поеду на пит-стоп. Но в то же время завтра я стартую с грязной стороны трассы – и сегодня старт с этой стороны у гонщиков вышел очень слабым.

Помимо этого у нас остается один свежий «медиум», свежий «хард», и еще два использованных «медиума», которые находятся в неплохом состоянии. Так что у нас достаточно шин, чтобы провести необходимое количество пит-стопов. Хотя я правда считаю, что ФИА и « » не должны рисковать с расслоением шин, ведь здесь очень скоростные повороты. В таких поворотах не хотелось бы видеть проколы шин или другие проблемы», – рассказал Сайнс.

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