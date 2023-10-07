Гонщики проведут дополнительную 10-минутную практику из-за опасений «Пирелли», 3 пит-стопа могут стать обязательными в воскресной гонке в Катаре

Теги Пирелли Формула-1 Гран-при Катара Авто

«Пирелли» обеспокоена воздействием на шины «Формулы-1» высоких поребриков на трассе Гран-при Катара.

Пределы трека в 12-м и 13-м поворотах будут пересмотрены. Гонщики проведут дополнительную десятиминутную практику, которая начнется в 16:00 по московскому времени. Это позволит командам лучше приспособиться к условиям.

Квалификация к спринту, намеченная на 16:00, перенесена на 16:20.

Более того, ФИА может ограничить длину отрезков в воскресной гонке. Федерация тщательно изучит состояние покрышек после субботнего спринта (19 кругов). Если сегодняшние изменения не исправят ситуацию, пилоты проведут три обязательных пит-стопа, ограничение на длину отрезков составит 20 кругов.

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12 комментариев

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Сергей Евсеев
Думаю, этого мало. На месте ФИА я бы очертил дельту кругов, на которых команды обязаны заезжать на пит-стоп: например, Феррари - с 17 по 19 круги, Мерседес - с 18 по 20. Ну и заранее прописать, какую резину команды будут ставить на этих пит-стопах. Также неплохо было бы обозначить дельту для Сарджента, в которую он должен уложиться, чтобы вызвать сейфти-кар. Например, с 27 по 32 круги. Чтобы все заранее готовились.
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voroninboris
предлагаю еще ввести ограничение на время круга - минимальное время прохождение должно быть не менее 2х минут. а чтоб избежать аварий, дистанция между болидами должно быть минимум 200 метров, если кто приблизится ближе, штраф +10 секунд.
+9
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+9
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4dw4zyngft
Знаки ограничения максимальной скорости пора устанавливать 🤡
+4
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+4
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voroninboris
Ответ GODZILLA
Ну и попутно запретить обгоны и пит-стопы не менее 10 секунд чтоб наверняка шины держались))
а гонщиков обязать по радио говорить комплименты соперникам, а после завершения ГП вместо шампанского на подиуме вручать воздушные шарики
+3
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GODZILLA
Ответ voroninboris
предлагаю еще ввести ограничение на время круга - минимальное время прохождение должно быть не менее 2х минут. а чтоб избежать аварий, дистанция между болидами должно быть минимум 200 метров, если кто приблизится ближе, штраф +10 секунд.
Ну и попутно запретить обгоны и пит-стопы не менее 10 секунд чтоб наверняка шины держались))
+3
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GODZILLA
Так вроде как воздух как то выходит.
То ли поребрики такие жёсткие то ли Пирелли вновь косячит, пора бы и другим производителям дать шанс
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RusSt
Не очень понятно почему на прошлом гран при Катара все было ок а сейчас такие проблемы возникли
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TravenS
Такого абсурда я ещё не видел)
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RusSt
Ответ Сергей Евсеев
Думаю, этого мало. На месте ФИА я бы очертил дельту кругов, на которых команды обязаны заезжать на пит-стоп: например, Феррари - с 17 по 19 круги, Мерседес - с 18 по 20. Ну и заранее прописать, какую резину команды будут ставить на этих пит-стопах. Также неплохо было бы обозначить дельту для Сарджента, в которую он должен уложиться, чтобы вызвать сейфти-кар. Например, с 27 по 32 круги. Чтобы все заранее готовились.
Похоже какая то оч серьезная проблема, не припомню таких кардинальных шагов из за шин
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Сергей Евсеев
Ответ RusSt
Похоже какая то оч серьезная проблема, не припомню таких кардинальных шагов из за шин
Индианаполис?
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Schiaff1no
Ответ RusSt
Не очень понятно почему на прошлом гран при Катара все было ок а сейчас такие проблемы возникли
Так был только 1 ГП Катара, проколы вроде тоже были, но там хоть практики нормальные были
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