Гонщики проведут дополнительную 10-минутную практику из-за опасений «Пирелли», 3 пит-стопа могут стать обязательными в воскресной гонке в Катаре

« » обеспокоена воздействием на шины «Формулы-1» высоких поребриков на трассе Гран-при Катара.

Пределы трека в 12-м и 13-м поворотах будут пересмотрены. Гонщики проведут дополнительную десятиминутную практику, которая начнется в 16:00 по московскому времени. Это позволит командам лучше приспособиться к условиям.

Квалификация к спринту, намеченная на 16:00, перенесена на 16:20.

Более того, ФИА может ограничить длину отрезков в воскресной гонке. Федерация тщательно изучит состояние покрышек после субботнего спринта (19 кругов). Если сегодняшние изменения не исправят ситуацию, пилоты проведут три обязательных пит-стопа, ограничение на длину отрезков составит 20 кругов.

В Катаре сильный ветер, на трассе Гран-при много песка

Льюис Хэмилтон: «Норрис должен быть в лидерах квалификации. В Катаре не нужно следить за пределами трассы из-за поребриков – их можно установить на других треках»

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