В «Макларене» официально запустили работу новой аэродинамической трубы

Теги техника Макларен Формула-1 Авто

«Макларен» официально запустил новую аэродинамическую трубу.

Обновление инфраструктуры заняло у «Макларена» несколько лет – все это время команда пользовалась аэродинамической трубой «Тойоты», расположенной в Кельне.

Работы над новой аэродинамической трубой, которая располагается непосредственно в технологическом центре «Макларена» и построена на базе предыдущей версии, была завершена некоторое время назад. Теперь же команда официально отчиталась о запуске работы комплекса.

В команде «Ф-1» враждуют англичане и французы – «как в Столетнюю войну». Их замирят сборами на базе французского спецназа

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий