Ник Хайдфельд: «Позитивно удивлен, что Ферстаппен научился на своих ошибках»

Ник Хайдфельд высказался о невероятном развитии Макса Ферстаппена.

Экс-пилот «Формулы-1» подчеркнул, что двукратный чемпион мира из « » стал ошибаться гораздо реже, чем на ранней стадии карьеры.

«Он очень впечатляет. В таланте Ферстаппена никогда не было никаких сомнений. На трассе было видно, что он особенный, даже в сравнении с другими топ-пилотами.

Меня даже больше позитивно удивило, что он научился на своих ошибках и показал невероятный прогресс. Он стал очень разносторонним гонщиком «Формулы-1», – заявил в интервью немецкому Sport1.

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