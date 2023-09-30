Ник Хайдфельд: «Позитивно удивлен, что Ферстаппен научился на своих ошибках»

Теги Ник Хайдфельд Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ник Хайдфельд высказался о невероятном развитии Макса Ферстаппена.

Экс-пилот «Формулы-1» подчеркнул, что двукратный чемпион мира из «Ред Булл» стал ошибаться гораздо реже, чем на ранней стадии карьеры.

«Он очень впечатляет. В таланте Ферстаппена никогда не было никаких сомнений. На трассе было видно, что он особенный, даже в сравнении с другими топ-пилотами.

Меня даже больше позитивно удивило, что он научился на своих ошибках и показал невероятный прогресс. Он стал очень разносторонним гонщиком «Формулы-1», – заявил Хайдфельд в интервью немецкому Sport1.

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1 комментарий

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Vadim Larin
Как жаль, что самые талантливые редко соревнуются между собой на равных машинах, вот это вот дeрьмо, что нужен командный игрок на вторую позицию убивает интерес, их то можно понять, это естественный ход для улучшения шансов и борьбы за кк, но надеюсь такая тенденция прекратится по естественным причинам или благодаря новым правилам
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