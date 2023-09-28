Джолион Палмер: «Одинаковые штрафы за выбивание соперника и пересечение линии на пит-лейн выглядят непропорционально»

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Бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер выступил за пересмотр системы штрафов.

Палмер, анализирующий гонки для официального сайта серии, упомянул пятисекундное наказание, которое получил гонщик «Ред Булл» Серхио Перес в Японии за столкновение с Кевином Магнуссеном из «Хааса» и высказал мнение о том, что текущая система нуждается в переработке.

«Ред Булл» удалось свести на нет штраф своего второго пилота, вернув машину на трассу. Логичный ход со стороны команды. Тем не менее, возникает вопрос: нуждается ли в пересмотре система штрафов перед следующим сезоном?

Должен ли гонщик получать одинаковое наказание за то, что выцепил пару десятых на въезде на пит-лейн – как тот же Чеко сделал в Японии – и за разворот соперника? Алонсо в Сингапуре наказали за пересечение белой линии на пит-лейн так же, как и Переса за выбивание Албона из гонки. Выглядит непропорционально.

Пятисекундный штраф, безусловно, служит своей цели, но крепнет ощущение, что он не соответствует нарушению, если пилот на 100 процентов виновен в инциденте, который сильно повлиял на соперника. Я тоже в этом лагере.

Многие инциденты – скажем, между Хэмилтоном и Пересом в спринте в Спа – можно посчитать гоночными или признать небольшую вину одного из гонщиков. Но когда мы видим эпизоды вроде случившихся в Сингапуре и Японии, трудно хоть как-то оправдать Переса.

Я считаю, что более жесткие наказания должны и, наверное, будут применяться. Пятисекундный штраф может дорого стоить, но большим командам отыграть его слишком просто – как продемонстрировал Хэмилтон в Монце – в то время как пострадавшим мелким рыбешкам остается лишь зализывать раны», – написал Палмер в своей колонке.

«Очевидно, что 5-секундые штрафы ничему гонщиков не учат». Албон недоволен действиями Переса в последних гонках

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3 комментария

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Jan Vorontsov
Ответ Minuvert
Разумеется. За пересечение линии пит-лейн нужно наказывать жёстче. Потом такие гонщики на дорогах общего пользования ни во что не ставят разметку
Разметка - святое дело, лучше врезаться в кого-нибудь, чем пересечь линию.
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+4
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Minuvert
Разумеется. За пересечение линии пит-лейн нужно наказывать жёстче. Потом такие гонщики на дорогах общего пользования ни во что не ставят разметку
+1
-1
0
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Minuvert
Ответ Jan Vorontsov
Разметка - святое дело, лучше врезаться в кого-нибудь, чем пересечь линию.
ГИБДДшников на них не хватает, ишь удумали!
0
0
0
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