«Очевидно, что 5-секундые штрафы ничему гонщиков не учат». Албон недоволен действиями Переса в последних гонках
Албон рассказал о необходимости пересмотра системы штрафов в «Формуле-1».
В качестве примера пилот «Уильямса» привел события, имевшие место на этапах в Сингапуре и Японии.
На Гран-при Сингапура Албона развернуло на трассе после того, как его болид задел Серхио Перес. В Японии Албон снова чуть не столкнулся с Пересом, а потом был свидетелем того, как пилот «Ред Булл» выдавил с трассы Кевина Магнуссена.
За оба данных инцидента Перес получил по 5-секундному штрафу. Что, однако, никак не сказалось на его результатах – поскольку в Сингапуре Перес все равно сохранил 8-ю позицию, а в Японии сошел с дистанции из-за повреждений болида.
«В этот раз он провел против меня точно такой же маневр, в 11-м повороте. Мне удалось избежать столкновения. А потом он сделал то же самое с Кевином. Я в этот момент находился прямо позади них, так что у меня были лучшие места для наблюдения.
Совершенно очевидно, что такие штрафы гонщиков ничему не учат – штрафы просто недостаточно крупные. То есть, сейчас одно и то же нарушение было допущено в двух гонках подряд», – рассказал Албон.
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Ну а штрафы на следующую гонку и так существуют. Можно начать применять их чаще, особенно если некоторые товарищи (не будем показывать пальцем) творят дичь несколько уик-ендов подряд