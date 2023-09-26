«Очевидно, что 5-секундые штрафы ничему гонщиков не учат». Албон недоволен действиями Переса в последних гонках

Теги Гран-при Японии ФИА Ред Булл Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес регламент Кевин Магнуссен Александр Албон Авто

Албон рассказал о необходимости пересмотра системы штрафов в «Формуле-1».

В качестве примера пилот «Уильямса» привел события, имевшие место на этапах в Сингапуре и Японии.

На Гран-при Сингапура Албона развернуло на трассе после того, как его болид задел Серхио Перес. В Японии Албон снова чуть не столкнулся с Пересом, а потом был свидетелем того, как пилот «Ред Булл» выдавил с трассы Кевина Магнуссена.

За оба данных инцидента Перес получил по 5-секундному штрафу. Что, однако, никак не сказалось на его результатах – поскольку в Сингапуре Перес все равно сохранил 8-ю позицию, а в Японии сошел с дистанции из-за повреждений болида.

«В этот раз он провел против меня точно такой же маневр, в 11-м повороте. Мне удалось избежать столкновения. А потом он сделал то же самое с Кевином. Я в этот момент находился прямо позади них, так что у меня были лучшие места для наблюдения.

Совершенно очевидно, что такие штрафы гонщиков ничему не учат – штрафы просто недостаточно крупные. То есть, сейчас одно и то же нарушение было допущено в двух гонках подряд», – рассказал Албон.

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1 комментарий

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Alesha_451
Надо делать в регламенте дополнительные штрафы. В случае Сингапура, например, после гонки набедакуривший 100% лишается n-ого количества мест, а не секунд, которые можно отыграть.
Ну а штрафы на следующую гонку и так существуют. Можно начать применять их чаще, особенно если некоторые товарищи (не будем показывать пальцем) творят дичь несколько уик-ендов подряд
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