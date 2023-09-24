Джордж Расселл о сражении с Хэмилтоном: «Лично я считаю, что это были гонки – жесткая, но честная борьба»

Расселл объяснил жесткую борьбу с Хэмилтоном на Гран-при Японии.

Пилот « » рассказал, что не видел в своих действиях ничего незаконного или опасного и что такими и должны быть гонки.

«Лично я считаю, что это были гонки – жесткая, но честная борьба. И я рад тому, что вообще сумел оказать давление на и провести атаку. Я вижу в этом позитивный для себя момент.

В начале заезда стратегия с одним пит-стопом не казалась оптимальной, но мы все равно исполнили еще немного лучше, чем ожидалось изначально. В конечном счете, в этот уик-энд нам просто не хватало скорости, чтобы бороться с соперниками впереди нас.

Поначалу мне казалось, что у нас хороший темп и я постарался прорваться вперед. На финальном отрезке гонки мы выложились на максимуме, и я не думаю, что результат мог измениться, сделай мы что-то иначе», – рассказал .

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