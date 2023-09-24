Макс Ферстаппен о борьбе с Пиастри и Норрисом на старте: «Это гонки, такими они и должны быть»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ферстаппену понравилась борьба с «Макларенами» на старте Гран-при Японии.

Пилот «Ред Булл» рассказал, как прошел старт заезда и как ему пришлось действовать, чтобы удержать позицию и отбиться от атак Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Удержав лидерство, Ферстаппен затем быстро создал себе комфортный отрыв и уверенно выиграл гонку.

«Безусловно, борьба на старте, в двух первых поворотах, была очень плотной. Но после этого машиной было очень приятно управлять.

На старте в правом зеркале я увидел, что Оскар может попробовать атаковать меня, но потом, в то же самое время, уже в левом зеркале я увидел, как Ландо действительно собирается меня атаковать.

Я постарался «захлопнуть калитку» для Оскара, но он все равно был рядом, а потом я увидел, что с левой стороны приближается Ландо, на гораздо более высокой скорости. Затем он немного сместился вправо и я подумал, что сам направо смещаться уже не могу. Поэтому я попробовать проехать прямо по центру трассы. К счастью, ничего не случилось.

Вообще борьба была очень плотно, но это гонки, такими они и должны быть, особенно на старте. Мы неплохо поборолись в первом и втором повороте. Думаю, мне повезло, что во втором повороте у моего болида было чуть больше сцепления с трассой, и я поехал по обычной траектории внутри, а не стал пытаться пройти поворот по внешней траектории», – рассказал Ферстаппен.

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8 комментариев

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Silent2006
Ответ Великий Алонсо
Легко кукарекать, когда знаешь, что вся эта борьба с Маклареном уложится в первую половину стартового круга, а дальше ты уедешь в закат. "Это гонки, такие они и должны быть"
Ну, кто ж спорит. С другой стороны, есть Перес, и он на такой же машине вот уже которую гонку уезжает не в закат, а в какой-то треш.
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Великий Алонсо
Ответ Silent2006
Ну, кто ж спорит. С другой стороны, есть Перес, и он на такой же машине вот уже которую гонку уезжает не в закат, а в какой-то треш.
Так никто и не спорит, что Перес медленее Ферстаппена, но Перес и не топ-гонщик, от него и ожидания не особо высокие, однако даже с такими провалами он завершит чемпионат на 2-м месте, настолько велика доминация РБ.
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Paninaro
Ответ Роман Власов
Я так понимаю у Чеко другая машина.
Вполне возможно. Не бывает такой разницы между пилотами. Всяких Латифи и Миков Шумахеров не учитываем. В начале сезона Перес вполне успешно ехал и гонки выигрывал. Потом как будто что-то выключили.
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