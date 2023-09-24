Макс Ферстаппен о борьбе с Пиастри и Норрисом на старте: «Это гонки, такими они и должны быть»

Ферстаппену понравилась борьба с «Макларенами» на старте Гран-при Японии.

Пилот «Ред Булл» рассказал, как прошел старт заезда и как ему пришлось действовать, чтобы удержать позицию и отбиться от атак и .

Удержав лидерство, Ферстаппен затем быстро создал себе комфортный отрыв и уверенно выиграл гонку.

«Безусловно, борьба на старте, в двух первых поворотах, была очень плотной. Но после этого машиной было очень приятно управлять.

На старте в правом зеркале я увидел, что Оскар может попробовать атаковать меня, но потом, в то же самое время, уже в левом зеркале я увидел, как Ландо действительно собирается меня атаковать.

Я постарался «захлопнуть калитку» для Оскара, но он все равно был рядом, а потом я увидел, что с левой стороны приближается Ландо, на гораздо более высокой скорости. Затем он немного сместился вправо и я подумал, что сам направо смещаться уже не могу. Поэтому я попробовать проехать прямо по центру трассы. К счастью, ничего не случилось.

Вообще борьба была очень плотно, но это гонки, такими они и должны быть, особенно на старте. Мы неплохо поборолись в первом и втором повороте. Думаю, мне повезло, что во втором повороте у моего болида было чуть больше сцепления с трассой, и я поехал по обычной траектории внутри, а не стал пытаться пройти поворот по внешней траектории», – рассказал .

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