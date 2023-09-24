Льюис Хэмилтон: «Решения, которые будут приняты в нынешнее время, станут решающими для нас»

Льюис Хэмилтон рассказал, как «Мерседесу» вернуться в лидеры.

«Некоторые изменения, о которых я просил, уже стали частью нашего направления на следующий год. Думаю, все, что [Расселл] и я говорили, было полностью воспринято. Без понятия, где по скорости окажется болид в следующем году – но мы очень-очень далеко [от лидерства].

Следующие шесть месяцев станут величайшими шестью месяцами работы над болидом за все время – все для того, чтобы сократить отставание и постучаться в дверь к топам.

Доказательство [того, что это возможно] есть в « ». И мы не можем закрывать на это глаза. Нужно посмотреть, что они сделали, и пойти в том же направлении. Такова цель. Я искренне верю, что моя команда сможет сделать это.

Мы всегда отлично справлялись с увеличением прижимной силы – таким образом сейчас и работает наш болид. Но увеличение прижимной силы не работает – из-за нее болид все чаще подпрыгивает.

Надеюсь, изменив философию, мы вернемся туда, где эта команда заслуживает быть, потому что это чемпионская команда. Мы все еще потрясающая команда, и я полностью верю в каждого. Решения, которые будут приняты в нынешнее время, станут решающими для нас», – считает семикратный чемпион.

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