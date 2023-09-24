Карлос Сайнс: «Вероятно, мне не хватило пары кругов, чтобы достать Хэмилтона»

Теги Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Сайнс остался доволен борьбой с «Мерседесами» на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, отметив, что в целом удовлетворен своим выступлением.

По словам Карлоса, у него были шансы обогнать Хэмилтона, если бы гонка продлилась еще несколько кругов.

«Сегодня я чувствовал себя на трассе намного комфортнее. Если говорить о гоночном темпе, то я смог найти свой ритм, правильно работать с шинами. И у нас был очень сильный темп. К сожалению, мы почти не смогли этого продемонстрировать, потому что постоянно находились в грязном воздухе и застряли за соперниками.

Но в целом у нас был и хороший старт, и хороший темп в гонке. К сожалению, нам дорого обошелся последний пит-стоп, нам пришлось отвечать на действия Хэмилтона. Но в целом мы можем быть довольны тем, как все прошло.

Вероятно, мне не хватило еще пары кругов, чтобы достать Льюиса. Хотя сегодня обгонять было очень непросто. Как вы видели, у Шарля тоже были проблемы с тем, чтобы обогнать Расселла. Я же находился в грязном воздухе позади Хэмилтона, при этом шины у нас были в одинаковом состоянии. Совершить обгон в такой ситуации очень непросто. Но мы хотя бы смогли обойти Джорджа», – рассказал Сайнс.

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10 комментариев

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arspurs9
Ответ Великий Алонсо
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Тот самый испанец, который всегда был бы чемпионом на любых машинах, кроме своей?
Ахаха
+10
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+8
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Башмак Нирванов
Ответ Великий Алонсо
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Другого испанца обогнали на трассе. Конкретно и без вопросов.
А машины у Люиса и Ала вполне сопоставимы.
+8
-3
+5
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Олег Карпов
не хватило вменяемой стратегии
+2
-2
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pan_admiral
Да тебе круга не хватило, спасибо горе стратегам и задержке в два круга на втором окне
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Александр Калачев
Стратеги Феррари подарили позицию Хэму
+2
-2
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GODZILLA
Так долго мариновали второй пит-стоп,я уже думал софты поставят, мостик малость учудил
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Великий Алонсо
Ответ Башмак Нирванов
Другого испанца обогнали на трассе. Конкретно и без вопросов. А машины у Люиса и Ала вполне сопоставимы.
Комментарий удален пользователем
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