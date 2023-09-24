Карлос Сайнс: «Вероятно, мне не хватило пары кругов, чтобы достать Хэмилтона»
Сайнс остался доволен борьбой с «Мерседесами» на Гран-при Японии.
Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, отметив, что в целом удовлетворен своим выступлением.
По словам Карлоса, у него были шансы обогнать Хэмилтона, если бы гонка продлилась еще несколько кругов.
«Сегодня я чувствовал себя на трассе намного комфортнее. Если говорить о гоночном темпе, то я смог найти свой ритм, правильно работать с шинами. И у нас был очень сильный темп. К сожалению, мы почти не смогли этого продемонстрировать, потому что постоянно находились в грязном воздухе и застряли за соперниками.
Но в целом у нас был и хороший старт, и хороший темп в гонке. К сожалению, нам дорого обошелся последний пит-стоп, нам пришлось отвечать на действия Хэмилтона. Но в целом мы можем быть довольны тем, как все прошло.
Вероятно, мне не хватило еще пары кругов, чтобы достать Льюиса. Хотя сегодня обгонять было очень непросто. Как вы видели, у Шарля тоже были проблемы с тем, чтобы обогнать Расселла. Я же находился в грязном воздухе позади Хэмилтона, при этом шины у нас были в одинаковом состоянии. Совершить обгон в такой ситуации очень непросто. Но мы хотя бы смогли обойти Джорджа», – рассказал Сайнс.
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Ахаха
А машины у Люиса и Ала вполне сопоставимы.