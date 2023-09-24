Джордж Расселл о стратегии с одним пит-стопом: «Риск определенно того стоил»

Расселл объяснил риск со стратегией на Гран-при Японии.

Пилот « » решил проехать дистанцию гонки с одним пит-стопом ради шанса попасть на подиум, однако в конце заезда не хватило ресурса шин и он опустился на седьмую позицию.

«Риск определенно того стоил. Вероятно, стратегия с тремя пит-стопами оказалась бы быстрее, чем с одним пит-стопом, однако вариант с одним пит-стопом давал нам шанс оказаться на третьем месте, если бы на трассе появилась машина безопасности, или если бы гонку остановили красными флагами, или даже если бы обгоны давались чуть сложнее, чем ожидалось.

В конечном счете, мы решили попробовать, однако итоговый результат справедливо отражает положение вещей.

Что касается недовольства по радио, то это просто возможность выплеснуть разочарование. После того, как сидя в болиде ты проехал 48 кругов и выбрал далеко не оптимальную стратегию в надежде на то, что это сработает.

Обгонять было трудно. Как вы видели, у Пиастри были заметно более свежие шины, и их машина была быстрее в этот уик-энд, и нельзя сказать, что он просто пролетел мимо меня. Ему потребовалось два круга, чтобы совершить обгон.

Для меня целью было сохранить для команды второе место в Кубке конструкторов. Что до личных целей, то о борьбе в чемпионате можно вообще забыть. Потому что сезон обернулся настоящей катастрофой, мы упустили очень много возможностей», – рассказал Расселл.

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