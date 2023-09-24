Ландо Норрис: «В начале гонки я почти прошел Ферстаппена. Но Макс есть Макс»

Ландо Норрис более чем доволен вторым местом в Японии.

«Очередной потрясающий для нас день – второе и третье место. У меня был хороший старт. Я почти прошел Макса [ ]. Но Макс есть Макс, так что во втором повороте у меня в целом не было шанса. Но я пытался. Темп был невероятно высок относительно остальных.

Мы не близки по скорости к Максу, но мы и не слишком сильно отстаем. Так что я доволен. Также рад за [Пиастри]. Это его первый подиум в «Формуле-1» – поздравляю его.

Мы развиваемся, продолжаем активно работать. У нас невероятный прогресс. Я очень горжусь командой и теми шагами вперед, которые мы делаем каждый уик-энд. Это наш первый двойной подиум с Оскаром», – сказал пилот « ».

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й