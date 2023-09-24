Ландо Норрис: «В начале гонки я почти прошел Ферстаппена. Но Макс есть Макс»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис более чем доволен вторым местом в Японии.

«Очередной потрясающий для нас день – второе и третье место. У меня был хороший старт. Я почти прошел Макса [Ферстаппена]. Но Макс есть Макс, так что во втором повороте у меня в целом не было шанса. Но я пытался. Темп был невероятно высок относительно остальных.

Мы не близки по скорости к Максу, но мы и не слишком сильно отстаем. Так что я доволен. Также рад за Оскара [Пиастри]. Это его первый подиум в «Формуле-1» – поздравляю его.

Мы развиваемся, продолжаем активно работать. У нас невероятный прогресс. Я очень горжусь командой и теми шагами вперед, которые мы делаем каждый уик-энд. Это наш первый двойной подиум с Оскаром», – сказал пилот «Макларена».

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

7 комментариев

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Minuvert
Ответ А_что_случилось?
Макс есть Зверь. Левиафан. Бахамут, Колосс. 💪😈
Великий Ферстаппен, вы ли это?
+4
0
+4
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А_что_случилось?
Спасибо что не выбилИ. 🙏
+2
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Minuvert
А может и прошёл бы, если б не отрулил влево. Макс все равно вернул бы позицию, темп у РБ позволял
0
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dw4xbhdgb8
Ответ А_что_случилось?
Макс есть Зверь. Левиафан. Бахамут, Колосс. 💪😈
🤡
0
0
0
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А_что_случилось?
Ответ Minuvert
Великий Ферстаппен, вы ли это?
Да!
0
0
0
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А_что_случилось?
Ответ dw4xbhdgb8
🤡
СуперВзаимно
0
0
0
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