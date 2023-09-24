Оскар Пиастри о первом подиуме: «Я очень надолго запомню этот момент»

Пиастри доволен первым подиумом в карьере в «Ф-1».

Пилот « » подвел итоги Гран-при Японии, на котором финишировал третьим и впервые в карьере попал в призеры.

«Безусловно, ощущения и правда особенные. Я очень надолго запомню этот момент. И мне не хватит слов, чтобы отблагодарить команду за то, что они дали мне эту возможность. Очень немногие гонщики вообще получают подобный шанс в своей жизни, а я сумел попасть на подиум в дебютном сезоне.

Это была далеко не лучшая моя гонка, но этого оказалось достаточно, чтобы попасть на подиум и заполучить трофей. Так что да, я очень и очень рад», – рассказал .

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