Оскар Пиастри о первом подиуме: «Я очень надолго запомню этот момент»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри доволен первым подиумом в карьере в «Ф-1».

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Японии, на котором финишировал третьим и впервые в карьере попал в призеры.

«Безусловно, ощущения и правда особенные. Я очень надолго запомню этот момент. И мне не хватит слов, чтобы отблагодарить команду за то, что они дали мне эту возможность. Очень немногие гонщики вообще получают подобный шанс в своей жизни, а я сумел попасть на подиум в дебютном сезоне.

Это была далеко не лучшая моя гонка, но этого оказалось достаточно, чтобы попасть на подиум и заполучить трофей. Так что да, я очень и очень рад», – рассказал Пиастри.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, а «Ред Булл» – чемпионат мира

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий