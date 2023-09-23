Льюис Хэмилтон о судейских ошибках: «Хотелось бы увидеть, сможет ли ИИ справиться лучше или нет»

Льюис Хэмилтон считает, что судейство в «Ф-1» можно предоставить ИИ .

подтвердила, что в за блокировку пилота « » Юки Цуноды Максу Ферстаппену следовало выписать штраф в виде потери трех позиций на старте гонки. Таким образом, двукратный чемпион «Формулы-1» должен был начать заезд 14-м, а не 11-м. Нидерландец финишировал пятым.

«Я не особо удивлен. Сколько лет мы… Это правило остается неизменным уже много лет, понимаете? Мне кажется, в этом деле нам нужно рассмотреть вариант с искусственным интеллектом, чтобы получать правильные решения. Мне хотелось бы увидеть, сможет ли ИИ справиться лучше или нет», – сказал пилот « ».

Хэмилтон ударился в самокритику: второй сезон «Ф-1» не вывозит квалификации. «Я ужасен, сильно ниже среднего»

