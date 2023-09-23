Льюис Хэмилтон о судейских ошибках: «Хотелось бы увидеть, сможет ли ИИ справиться лучше или нет»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

Льюис Хэмилтон считает, что судейство в «Ф-1» можно предоставить ИИ .

ФИА подтвердила, что в Сингапуре за блокировку пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды Максу Ферстаппену следовало выписать штраф в виде потери трех позиций на старте гонки. Таким образом, двукратный чемпион «Формулы-1» должен был начать заезд 14-м, а не 11-м. Нидерландец финишировал пятым.

«Я не особо удивлен. Сколько лет мы… Это правило остается неизменным уже много лет, понимаете? Мне кажется, в этом деле нам нужно рассмотреть вариант с искусственным интеллектом, чтобы получать правильные решения. Мне хотелось бы увидеть, сможет ли ИИ справиться лучше или нет», – сказал пилот «Мерседеса».

Хэмилтон ударился в самокритику: второй сезон «Ф-1» не вывозит квалификации. «Я ужасен, сильно ниже среднего»
 

9 комментариев

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The Stig
ИИ, обученный с подкреплением, будет выдавать вам результат в нужных рамках. Если судей обязывают закрывать глаза на нарушения спортсмена, то ничто не мешает обучать ИИ также закрывать глаза. Все инициативы идут от руководства. Или царь хороший, а бояре плохие?
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alex1382
Ответ Viktor555
Хотелось бы увидеть, сможет ли ИИ справиться лучше Хэмилтона в страдательных и превозмогательных интервью.
нет, это не реально
+7
-3
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Антон Якимцев
В отличие от Луки, который "не смотрит и выключает гонки", у меня всё честно, вижу его пост - минус, не читая.
+3
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ktenzin
Никакой ИИ не сможет работать хуже. По крайней мере будет выдавать последовательную фигню
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Luca di Montezemolo
Ф1 давно превратилось в цирк и клоунаду, и все из за того что подсуживают читерстапену при любом поводе даже когда это и не нужно , вот он допустим заехал на линию в Монако 22, штраф не дают конечно и начинают разговоры что правила сложные, вот сотни раз до этого момента они были простые, заехал -штраф, а тут начинается цирк что надо пересечь ее всем колесом, или бесконечные выдавливания, блокировки, убираете читербулл с читерстапеном из уравнения и с правилами нет никаких проблем, они всем ясны и более менее адекватно применяются, но как только им надо дать штраф так правила становятся сразу сложные, не понятные и их надо уточнять или даже не расследуют.... ну просто не расследуют и всё. Хотелось бы конечно чтобы Либерти с фиа получили обратную связь которую могут понять, т е как в Голливуде, где помойная хрень просто проваливается в прокате и когда нибудь ее перестанут снимать, вот и эти понимают лишь этот язык, но бабло они не потеряют потому что многие как будто не замечают во что ф1 превратилось, ну чтож очень жаль, такова реальность и ничего не изменится.
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irs118return
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всегда делали поблажки лидерам , непомню чтоб такого небыло. больше всех делали как Люсе, так как он действительно грязный гонщик в плане правил и корректности на трассе во время гонки, и меньше всех имеет право высказываться на эту тему
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