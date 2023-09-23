Пиастри впервые стартует с первого ряда в «Ф-1»

Новичок « » провел лучшую квалификацию в своей короткой карьере в «Формуле-1».

Пиастри, впервые проводящий , показал второе время, опередив напарника , который стал третьим.

Ранее Оскар ни разу не стартовал с первого раза в «Ф-1». Лучшей позицией австралийца на решетке до сегодняшнего дня являлось третье место в . Там же Пиастри показал сильнейший для себя результат в гонке, финишировав четвертым.

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