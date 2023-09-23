Пиастри впервые стартует с первого ряда в «Ф-1»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Японии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Новичок «Макларена» Оскар Пиастри провел лучшую квалификацию в своей короткой карьере в «Формуле-1».

Пиастри, впервые проводящий Гран-при Японии, показал второе время, опередив напарника Ландо Норриса, который стал третьим.

Ранее Оскар ни разу не стартовал с первого раза в «Ф-1». Лучшей позицией австралийца на решетке до сегодняшнего дня являлось третье место в Великобритании. Там же Пиастри показал сильнейший для себя результат в гонке, финишировав четвертым.

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии

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1 комментарий

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3om6ak
Надеюсь, что завтра наконец-то попадет на первый в карьере подиум в карьере.
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