Пиастри впервые стартует с первого ряда в «Ф-1»
Новичок «Макларена» Оскар Пиастри провел лучшую квалификацию в своей короткой карьере в «Формуле-1».
Пиастри, впервые проводящий Гран-при Японии, показал второе время, опередив напарника Ландо Норриса, который стал третьим.
Ранее Оскар ни разу не стартовал с первого раза в «Ф-1». Лучшей позицией австралийца на решетке до сегодняшнего дня являлось третье место в Великобритании. Там же Пиастри показал сильнейший для себя результат в гонке, финишировав четвертым.
Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии
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