Карун Чандок: «Без Ферстаппена «Ред Булл» стал бы вторым на решетке Гран-при Японии»

Теги Гран-при Японии Кристиан Хорнер Ред Булл Карун Чандок Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Карун Чандок отметил мастерство Макса Ферстаппена в Японии.

Пилот «Ред Булл» завоевал поул с отрывом в 0,581 секунды.

«У меня все еще перехватывает дыхание. Я считаю, это один из великих квалификационных кругов в истории «Ф-1».

Фактически нельзя было выжать больше. И детали пилотажа – как он проезжал вход в «Ложку», в 130R не использовал всю ширину трассы. Он думал о каждом метре, и, на мой взгляд, это пилот, который едет впереди машины.

Кристиан [Хорнер] сказал, что это один из особенных кругов, и он прав. Если бы у команды не было Макса в болиде, она стала бы второй на решетке», – заявил эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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11 комментариев

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dend99
Какие-то потрясающие выводы😂
В принципе, без Стролла младшего АМ мог бы быть вторым в чемпионате
В принципе, без Ферстаппена Перес мог бы ехать не вторым в чемпионате

Этого достаточно, чтобы устроиться на SkySports?😀
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Ihor Soldatkin
Значит скилл Макса = 0,6 сек с круга.
Это даже круче чем Фернандо, у которого всего 0,5 со слов Великого Алонсо
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Luca di Montezemolo
Главное не рассмеяться когда несёшь этот бред, на этом космовозе любой более менее пилот был бы на поуле, а даже если бы слил поул, то легко объехал бы в гонке, потому что в гонке эта тачка намного быстрее конкурентов чем в квале, а вообще вчера видел в твиттере фотки , что приехали обновки от ньюи и тачка с ними намного быстрее в каком то повороте,ну а дураки пусть слушают про скилл, кстати обычный человек болид ф1 даже не сдвинет с места, чем не новый побод для целования задницы.
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А_что_случилось?
Без Макса, глотали бы пыль Льюиса!)))
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White Pardus
Индус и ехал так себе в своё время и комментатор из него Капитан Америка и Ванга, 2 в 1)))
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arspurs9
Чушь. Без Макса РБ просто делали бы болид под другого пилота, который так же улетал бы от всех.
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