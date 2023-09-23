Карун Чандок: «Без Ферстаппена «Ред Булл» стал бы вторым на решетке Гран-при Японии»
Карун Чандок отметил мастерство Макса Ферстаппена в Японии.
Пилот «Ред Булл» завоевал поул с отрывом в 0,581 секунды.
«У меня все еще перехватывает дыхание. Я считаю, это один из великих квалификационных кругов в истории «Ф-1».
Фактически нельзя было выжать больше. И детали пилотажа – как он проезжал вход в «Ложку», в 130R не использовал всю ширину трассы. Он думал о каждом метре, и, на мой взгляд, это пилот, который едет впереди машины.
Кристиан [Хорнер] сказал, что это один из особенных кругов, и он прав. Если бы у команды не было Макса в болиде, она стала бы второй на решетке», – заявил эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».
Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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В принципе, без Стролла младшего АМ мог бы быть вторым в чемпионате
В принципе, без Ферстаппена Перес мог бы ехать не вторым в чемпионате
Этого достаточно, чтобы устроиться на SkySports?😀
Это даже круче чем Фернандо, у которого всего 0,5 со слов Великого Алонсо