Джеймс Воулз: «Лоусон произвел впечатление в тех гонках, которые успел провести»

В «Уильямсе» следят за выступлениями Лоусона.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз признал, что команда присматривается к , который произвел очень хорошее впечатление с момента начала своих выступлений в «Формуле-1».

Лоусон временно выступает за «Альфа Таури», заменяя травмированного Даниэля Риккардо. Считалось, что Лоусон своими выступлениями мог обеспечить себе постоянное место в «Ф-1» в следующем году. Однако по сообщениям ряда источников за «Альфа Таури» в следующем сезоне продолжат выступать Юки Цунода и Даниэль Риккардо, в то время как Лоусон останется резервистом.

В связи с этим появились и слухи о том, что в услугах Лоусона могут быть заинтересованы в « », учитывая неубедительные выступления другого новичка Логана Сарджента.

«Он произвел впечатление в тех гонках, которые успел провести. Очевидно, что если чуть-чуть отмотать время назад, можно вспомнить, что они с Логаном Сарджентом были напарниками в «Формуле-2», и оба закончили сезон с почти одинаковыми результатами. Так что в условиях «Ф-2» мы можем проводить прямое сравнение.

В то время как сейчас, в «Формуле-1», они выступают за рулем разных болидов, находятся в разных ситуациях. На данном этапе мы не можем напрямую сравнивать болиды «Уильямса» и « ». Но, как бы то ни было, он продемонстрировал очень сильное выступление в Сингапуре, не потеряв голову.

Интересно будет то, что у « » есть сразу несколько гонщиков и всего два места в болидах. Так что будет интересно посмотреть за тем, как они будут принимать решения.

При оценке гонщика главное, на что обращают внимание люди, смотря гонки по телевизору – это время прохождения круга. Но еще важно то, как гонщики справляются с постоянно возрастающим давлением, которое возникает, когда за пилотом «Ф-1» начинают пристально следить. И то, как он справляется с таким вниманием, на самом деле стоит дороже всего остального. Что вы действительно хотите увидеть – так это прогресс, которого пилот добивается с начала сезона до настоящего момента или то, какого прогресса он добился по сравнению с моментом начала карьеры», – рассказал Воулз.

«Уильямс» отказал Шумахеру после изучения данных с симулятора «Мерседеса», Другович – фаворит на место Сарджента (F1-Insider)