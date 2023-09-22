Джордж Расселл: «Думаю, из-за деградации шин в воскресенье всех ждет два пит-стопа»

Джордж Расселл рассказал о проблемах трассы Гран-при Японии.

На «Сузуке» обновили покрытие в третьем, четвертом и седьмом повороте.

«Кажется, что здесь небывалая деградация шин. Для «Сузуки» это очень странно. Это один из лучших треков в мире, но в этом году такое ощущение, что асфальт какой-то не такой и болиды скользят по поверхности трассы. Это странное чувство возникло у всех пилотов – и именно с ним связана деградация шин.

Когда мы приезжаем на такие трассы, как в Джидде или Мельбурне, то на их новом асфальте чувствуется высокое сцепление. Даже в Сингапуре пилотам понравилось гонять по новой секции – и там нет значительного износа.

Здесь из-за деградации резины все выглядит так, что, похоже, с определенной точки зрения, в гонке будет три пит-стопа, а не один. Но я думаю, в воскресенье всех ждет два пит-стопа. Посмотрим, как все сложится», – сказал пилот « ».

Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й