Шарль Леклер: «Одна машина «Феррари» должна была помогать другой в Сингапуре – это было ясно до квалификации»

Шарль Леклер сообщил, когда «Феррари» решила пожертвовать одним из пилотов.

По словам Леклера, Скудерия определилась со стратегией до квалификации к Гран-при Сингапура. Поул и победа в гонке достались напарнику Шарля Карлосу Сайнсу.

«Было ясно после квалификации и, пожалуй, даже до квалификации, что вторая машина должна по сути помогать первой. Так что все было ясно, и мы здорово сработали, и я очень доволен тем, что хотя бы команда победила.

Это также мотивирует меня и дает новый импульс, чтобы выиграть гонку до конца сезона», – сказал монегаск.

Леклер порассуждал о том, как победа повлияла на «Феррари»:

«Разумеется, первая часть сезона сложилась тяжело. Честно говоря, четыре или пять этапов назад я бы сказал, что «Ред Булл» выиграет все гонки. Если и был шанс, то в Сингапуре за счет не лучшей формы «Ред Булл». Команда сработала невероятным образом, воспользовавшись моментом. И Карлос тоже выступил отлично.

Это большой импульс для команды на оставшуюся часть сезона. Тем более на протяжении двух или трех уик-эндов есть ощущение, что мы движемся в верном направлении».

Наконец, Шарль поделился мнением о шансах Скудерии в Японии:

«Очень трудно предсказывать выступления какой-либо команды в этом году, поскольку все сильно меняется от трассы к трассе. Мы не ожидали, что у «Ред Булл» возникнут такие большие проблемы в Сингапуре. Мы не ожидаем, что [в ] окажемся так же быстры, как в Сингапуре. Надеюсь, в этот уик-энд сюрприз будет для нас приятным.

Тем не менее, мы, конечно, ожидаем лидерство « » и нашу плотную борьбу с « » и « ». Так происходит на протяжении всего сезона, и каждая сотая имеет значение. Очень тяжело прогнозировать, возглавим мы эту группу или нет. Сделаем все возможное, чтобы стать лучшими из остальных».

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