Шарль Леклер: «Моя победа не входила в план на Гран-при Сингапура»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

«Феррари» не ставила на победу Леклера на Гран-при Сингапура, признался Шарль.

Монегаск начал гонку третьим и финишировал четвертым, его напарник Карлос Сайнс одержал победу с поула.

«Я выступал за то, чтобы начать гонку на «софте» и сразу же отобрать позицию у Джорджа [Расселла].

Моя победа? Это не входило в план. С сегодняшнего утра все было предельно ясно. Поэтому я начал гонку на «софте». Я в последний момент поменял решение, чтобы точно оказаться впереди Джорджа на первом отрезке – понятно, что это сыграло бы на руку Карлосу. Разумеется, он создавал отрыв для себя, но и для меня тоже, ведь благодаря этому я мог остановиться раньше Карлоса и постараться удержать второе место.

К сожалению, мне очень не повезло с машиной безопасности. Пришлось ждать трафик на пит-лейн, и я фактически проиграл гонку. Как бы то ни было, победа [«Феррари»] была приоритетом, и мы как команда очень здорово провели гонку», – заявил Леклер.

Шарль также поделился информацией о проблемах на заключительных кругах:

«На «харде» я пытался сделать все возможное, и как только меня обогнали Джордж и Льюис [Хэмилтон], все свелось к тому, чтобы доехать до финиша.

Машина везде перегревалась, и темп был не особо репрезентативным – я просто пытался доехать до финиша. До этого темп был хорошим, команда здорово провела гонку».

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!

Сайнс выложил фото с Норрисом: «Дубль Карландоооо!»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
limitforever
Все грамотно делал до СК и получил бы заслуженное 2 место, если бы не трафик на пит-стопе. Но все равно неплохо помог команде в начале гонки + подержал Мерсы в конце гонки пару кругов. Но нужно прибавлять во время практик и квал, а то такими темпами станет номером 2 в Феррари не на время одной гонки, а на постоянке.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Эта была дичь от Красных. И понятно, что фраза про победу не входящую в план, Шарль сказал не по плану Феррари.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ральф шумахер
собственно, поэтому он никогда не будет чемпионом.

Люся затопил бы командный мостик слезами, все бы утонули.

Алонсо молча расторг бы контракт.

А Макс с отцом тупо проверили бы, сколько ударов по яйцам держит Хорнер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий