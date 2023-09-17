Шарль Леклер: «Моя победа не входила в план на Гран-при Сингапура»

«Феррари» не ставила на победу Леклера на Гран-при Сингапура, признался Шарль.

Монегаск начал гонку третьим и финишировал четвертым, его напарник одержал победу с поула.

«Я выступал за то, чтобы начать гонку на «софте» и сразу же отобрать позицию у [Расселла].

Моя победа? Это не входило в план. С сегодняшнего утра все было предельно ясно. Поэтому я начал гонку на «софте». Я в последний момент поменял решение, чтобы точно оказаться впереди Джорджа на первом отрезке – понятно, что это сыграло бы на руку Карлосу. Разумеется, он создавал отрыв для себя, но и для меня тоже, ведь благодаря этому я мог остановиться раньше Карлоса и постараться удержать второе место.

К сожалению, мне очень не повезло с машиной безопасности. Пришлось ждать трафик на пит-лейн, и я фактически проиграл гонку. Как бы то ни было, победа [«Феррари»] была приоритетом, и мы как команда очень здорово провели гонку», – заявил .

Шарль также поделился информацией о проблемах на заключительных кругах:

«На «харде» я пытался сделать все возможное, и как только меня обогнали Джордж и [Хэмилтон], все свелось к тому, чтобы доехать до финиша.

Машина везде перегревалась, и темп был не особо репрезентативным – я просто пытался доехать до финиша. До этого темп был хорошим, команда здорово провела гонку».

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