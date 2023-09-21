Ральф Шумахер: «Риккардо в «Ред Булл» в 2024-м – самое логичное решение, могу представить Лоусона и Цуноду в «Альфа Таури»

Теги возможные переходы Ред Булл Ральф Шумахер Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Ральф Шумахер считает, что Серхио Перес покинет «Ред Булл» в конце сезона-2023.

По версии эксперта Formel1.de и бывшего пилота «Формулы-1», замена Переса на гонщика «Альфа Таури» Даниэля Риккардо напрашивается.

«Полагаю, что ответ относительно ясен. Даже после последнего уик-энда – считаю, проблема Переса в конце сезона решена. Думаю, он сам это знает.

На мой взгляд, Риккардо в «Ред Булл» в следующем году – самое простое и логичное решение», – сообщил Ральф.

Шумахер высказался и о составе «Альфа Таури» на сезон-2024:

«Доктору Марко повезло, что Лиам Лоусон выступает так здорово. Его бросили в омут, и он стабильно дает результат. На трудной трассе в Сингапуре он не допустил ни одной ошибки и заработал очки.

Могу представить, что его подтвердят на следующий год в паре с Цунодой. Лоусон и Цунода представляют то, чем является «Альфа Таури» – команду юниоров. По сути, это место, где учатся будущие гонщики «Ред Булл».

Как ранее сообщала итальянская пресса, места в «Альфа Таури» должны получить Цунода и Риккардо.

Риккардо и Цунода сохранят места в «Альфа Таури» на сезон-2024 (It.motorsport)

Карун Чандок: «На месте «Уильямса» обратил бы внимание на Лоусона»

3 комментария

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ktenzin
Верится с трудом. Пока Ден не демонстрирует ничего выдающегося, чтобы вернуться в Red Bull. Да и перелом очень некстати.
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Великий Алонсо
Нынешний Риккардо в РБ не нужен от слова совсем, лучше чем Перес он ехать не будет, Дэн явно не прибавил и не стал быстрее в сравнении с его сезонами в РБ несколько лет назад.
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alexus-1990
Ответ Великий Алонсо
Нынешний Риккардо в РБ не нужен от слова совсем, лучше чем Перес он ехать не будет, Дэн явно не прибавил и не стал быстрее в сравнении с его сезонами в РБ несколько лет назад.
но у него с Максом хорошие отношения, что может служить решающим фактором
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