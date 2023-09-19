Риккардо и Цунода сохранят места в «Альфа Таури» на сезон-2024 (It.motorsport)
Даниэль Риккардо близок к тому, чтобы остаться в «Формуле-1» в 2024 году.
По информации It.motorsport.com, «Альфа Таури», как ожидается, объявит состав пилотов на следующий сезон на Гран-при Японии, который пройдет с 22 по 24 сентября. Итальянцы сохранит в составе не только лидера команды Юки Цуноду, но и Риккардо, который в данный момент восстанавливается после травмы.
Издание предполагает, что у Лиама Лоусона, который замещает Даниэля, есть шанс получить место на решетке.
«У него все еще остается уик-энд в Сузуке, чтобы послать очередной сигнал, не только в направлении «Альфа Таури», – говорится в статье.
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Ну в какую категорию попадает Рикардо? В прошлый раз посадили старого де Вриса после одной удачной гонки, сейчас молодого таланта из свой системы не хотят сажать, хотят держать еще более старого сбитого летчика.
Надеюсь Лиама подберет Уильямс вместо американца.