Риккардо и Цунода сохранят места в «Альфа Таури» на сезон-2024 (It.motorsport)

близок к тому, чтобы остаться в «Формуле-1» в 2024 году.

По информации It.motorsport.com, «Альфа Таури», как ожидается, объявит состав пилотов на следующий сезон на Гран-при Японии, который пройдет с 22 по 24 сентября. Итальянцы сохранит в составе не только лидера команды , но и Риккардо, который в данный момент восстанавливается после травмы.

Издание предполагает, что у , который замещает Даниэля, есть шанс получить место на решетке.

«У него все еще остается уик-энд в Сузуке, чтобы послать очередной сигнал, не только в направлении «Альфа Таури», – говорится в статье.

«Альфа Таури» объявит о новом контракте с Цунодой на Гран-при Японии (AMuS)

Карун Чандок: «На месте «Уильямса» обратил бы внимание на Лоусона»