Условия победы «Ред Булл» в Кубке конструкторов на Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

«Ред Булл» может оформить победу в Кубке конструкторов на Гран-при Японии.

Для этого австрийской команде необходимо покинуть Сузуку с отрывом в 309 очков или более. В данный момент «Ред Булл» выигрывает у «Мерседеса» 308 баллов, у «Феррари» – 332.

Таким образом, «Ред Булл» должен опередить «Мерседес» на одно очко и не проиграть «Феррари» 24 балла.

Если Макс Ферстаппен и Серхио Перес займут по меньшей мере первое и пятое места, то коллектив из Милтон-Кейнса получит трофей вне зависимости от выступлений конкурентов.

Если «Мерседес» не попадет в очки, а «Феррари» заработает 24 балла или менее, одному из гонщиков «Ред Булл» будет достаточно завоевать десятую позицию.

Командный титул станет для «Ред Булл» вторым подряд и шестым в истории.

Ферстаппен не сможет оформить чемпионство в личном зачете до Гран-при Катара.

Сайнс, Норрис и Лоусон – лучшие гонщики Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1». Ферстаппен впервые в сезоне не попал в топ-10

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