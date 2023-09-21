Условия победы «Ред Булл» в Кубке конструкторов на Гран-при Японии
«Ред Булл» может оформить победу в Кубке конструкторов на Гран-при Японии.
Для этого австрийской команде необходимо покинуть Сузуку с отрывом в 309 очков или более. В данный момент «Ред Булл» выигрывает у «Мерседеса» 308 баллов, у «Феррари» – 332.
Таким образом, «Ред Булл» должен опередить «Мерседес» на одно очко и не проиграть «Феррари» 24 балла.
Если Макс Ферстаппен и Серхио Перес займут по меньшей мере первое и пятое места, то коллектив из Милтон-Кейнса получит трофей вне зависимости от выступлений конкурентов.
Если «Мерседес» не попадет в очки, а «Феррари» заработает 24 балла или менее, одному из гонщиков «Ред Булл» будет достаточно завоевать десятую позицию.
Командный титул станет для «Ред Булл» вторым подряд и шестым в истории.
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