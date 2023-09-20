Сайнс, Норрис и Лоусон – лучшие гонщики Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1». Ферстаппен впервые в сезоне не попал в топ-10

Карлос Сайнс признан лучшим гонщиком Гран-при Сингапура по версии сайта «Ф-1».

Пилот «Феррари» получил за выступление на трассе «Марина-Бэй» оценку в 10 баллов. В тройку также попали («Макларен») с оценкой 9,4 балла и Лиам Лоусон (« ») с оценкой 8,8 балла.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале по ходу всего уик-энда. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Гран-при Сингапура стал первым в этом сезоне, по итогам которого Макс Ферстаппен (« ») впервые не попал в топ-10.

Лучшие гонщики Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. («Феррари») – 10

2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4

3. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 8,8

4. («Мерседес») – 8,0

5. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,8

5. Пьер Гасли («Альпин») – 7,8

7. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,6

7. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

9. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

10. Алекс Албон («Уильямс») – 7,0

10. Шарль Леклер («Феррари») – 7,0

Возглавлять рейтинг по итогам всех проведенных гонок продолжает Макс Ферстаппен. Лиам Лоусон, проведя две гонки, в общем зачете теперь делит третье место с Льюисом Хэмилтоном.

«Одно из лучших выступлений в «Ф-1» на моей памяти». Гоночный мир восхищается хитрой защитой Сайнса ради победы в Сингапуре