«Альфа Таури» объявит о новом контракте с Цунодой на Гран-при Японии (AMuS)
«Альфа Таури» может объявить состав пилотов на сезон-2024 на Гран-при Японии.
По информации обозревателя Auto-Motor-und-Sport Тобиаса Грюнера, по ходу гоночного уик-энда на «Сузуке» команда объявит о том, что Юки Цунода продолжит выступать за «Альфа Таури» в сезоне-2024.
Также ожидается, что участие в следующем сезоне Даниэля Риккардо будет подтверждено несколько позже. В данный момент Риккардо восстанавливается после перелома запястья, а вместо него за «Альфа Таури» выступает резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.
Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?
Помню сколько восторженных речей было по поводу дебюта Цуноды а в результате только маты и крик от япошки
Вообще непонятно, откуда взялась секта свидетелей Лоусона.
Я,помню, как Алонсо взял очки в первой гонке,за Минарди, их тогда давали за топ-6. Дебюты Кими, Черного властелина, Макса в Ф3. Там все сразу было ясно - чемпион или любимец фэнов.
Лоусон тупо доезжает, не делая ничего.
Через год Уэббер финишировал 5 в первой гонке на минарди, на финише было 8 машин