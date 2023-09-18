«Альфа Таури» объявит о новом контракте с Цунодой на Гран-при Японии (AMuS)

Теги Гран-при Японии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

«Альфа Таури» может объявить состав пилотов на сезон-2024 на Гран-при Японии.

По информации обозревателя Auto-Motor-und-Sport Тобиаса Грюнера, по ходу гоночного уик-энда на «Сузуке» команда объявит о том, что Юки Цунода продолжит выступать за «Альфа Таури» в сезоне-2024.

Также ожидается, что участие в следующем сезоне Даниэля Риккардо будет подтверждено несколько позже. В данный момент Риккардо восстанавливается после перелома запястья, а вместо него за «Альфа Таури» выступает резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?

8 комментариев

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Daniel Petr
Интересно, а зачем им Риккардо, если есть Лоусон, который сразу вкатился, в отличие от Даниэля?
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Le Chan
Ответ Daniel Petr
Интересно, а зачем им Риккардо, если есть Лоусон, который сразу вкатился, в отличие от Даниэля?
Камон он проехал 3 гонки
Помню сколько восторженных речей было по поводу дебюта Цуноды а в результате только маты и крик от япошки
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ральф шумахер
Ответ Daniel Petr
Интересно, а зачем им Риккардо, если есть Лоусон, который сразу вкатился, в отличие от Даниэля?
Куда вкатился? Без сходов и фэйлов Алонсо и напарника, выбитого пересом- был бы на своем 13м месте. Не вылетает? ну такое, в скорость не записать.
Вообще непонятно, откуда взялась секта свидетелей Лоусона.

Я,помню, как Алонсо взял очки в первой гонке,за Минарди, их тогда давали за топ-6. Дебюты Кими, Черного властелина, Макса в Ф3. Там все сразу было ясно - чемпион или любимец фэнов.
Лоусон тупо доезжает, не делая ничего.
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Ascari
Ответ ральф шумахер
Куда вкатился? Без сходов и фэйлов Алонсо и напарника, выбитого пересом- был бы на своем 13м месте. Не вылетает? ну такое, в скорость не записать. Вообще непонятно, откуда взялась секта свидетелей Лоусона. Я,помню, как Алонсо взял очки в первой гонке,за Минарди, их тогда давали за топ-6. Дебюты Кими, Черного властелина, Макса в Ф3. Там все сразу было ясно - чемпион или любимец фэнов. Лоусон тупо доезжает, не делая ничего.
Алонцо приехал 12 или 14 в первой гонке)) а лучшим финишем в дебютном сезоне было 10 (и последнее) место на ГП Германии.

Через год Уэббер финишировал 5 в первой гонке на минарди, на финише было 8 машин
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