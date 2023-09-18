«Альфа Таури» объявит о новом контракте с Цунодой на Гран-при Японии (AMuS)

«Альфа Таури» может объявить состав пилотов на сезон-2024 на Гран-при Японии.

По информации обозревателя Auto-Motor-und-Sport Тобиаса Грюнера, по ходу гоночного уик-энда на «Сузуке» команда объявит о том, что продолжит выступать за « » в сезоне-2024.

Также ожидается, что участие в следующем сезоне будет подтверждено несколько позже. В данный момент Риккардо восстанавливается после перелома запястья, а вместо него за «Альфа Таури» выступает резервный пилот «Ред Булл» .

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