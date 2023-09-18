Кристиан Хорнер: «Ред Булл» не может винить технические директивы – мы внесли ноль изменений»

Провал «Ред Булл» не связан с техническими директивами, заявил Кристиан Хорнер.

На Гран-при Сингапура чемпионы мира впервые в сезоне не выиграли гонку и оказались за пределами подиума. По словам руководителя команды, «Ред Булл» не пришлось ничего менять из-за документов , вступивших в силу в прошедшие выходные.

Директива TD18 касается гибкости антикрыльев, обновленная версия директивы TD39 – гибкости днища.

«Это дело инженеров. В нашем бизнесе нет волшебных решений. Знаю, что все вы хотели бы винить технические директивы, но, к сожалению, мы даже этого не можем сделать, потому что не поменяли ни один компонент болида.

Изменилась ли работа с какими-либо компонентами? Нет. Ноль изменений.

Мы знали, что на этой трассе борьба будет плотнее. Но ситуация стала для нас сюрпризом – в пятницу мы оказались очень далеко. Полагаю, мы просто не попали в рабочее окно машины, особенно на одном быстром круге. В таком случае ощущения от шин ужасные, просто ничего не работает.

Думаю, симуляции перед уик-эндом не привели нас к верным выводам. Пришлось каким-то образом выпутываться. В итоге мы не попали в рабочее окно, что высветило некоторые слабые стороны машины. Но это хороший урок на следующий сезон – надеюсь, мы решим определенные вопросы при работе над RB20», – объяснил .

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