Переса оштрафовали на 5 секунд за столкновение с Албоном

Гонщик «Ред Булл» получил штраф после финиша .

Переса наказали потерей пяти секунд за столкновение с гонщиком « » . Кроме того, Серхио заработал один штрафной балл. Всего на счету мексиканца три штрафных балла за последние 12 месяцев.

Чеко сохранил восьмую позицию по итогам гонки.

Стюарды посчитали, что Албон, которого подозревали в обгоне Переса в режиме виртуальной машины безопасности, не нарушал правила, и не стали применять санкции.

«Ред Булл» проиграл впервые в 2023 году, завершив рекордную серию из 15 побед подряд

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