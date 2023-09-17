Переса оштрафовали на 5 секунд за столкновение с Албоном

Теги ФИА Ред Булл Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес регламент Александр Албон Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф после финиша Гран-при Сингапура.

Переса наказали потерей пяти секунд за столкновение с гонщиком «Уильямса» Алексом Албоном. Кроме того, Серхио заработал один штрафной балл. Всего на счету мексиканца три штрафных балла за последние 12 месяцев.

Чеко сохранил восьмую позицию по итогам гонки.

Стюарды посчитали, что Албон, которого подозревали в обгоне Переса в режиме виртуальной машины безопасности, не нарушал правила, и не стали применять санкции.

«Ред Булл» проиграл впервые в 2023 году, завершив рекордную серию из 15 побед подряд

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4 комментария

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Birdman
В таких ситуациях надо позиций лишать а не 5 сек накидывать. Угробил очки тайцу и доволен...
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varankin.andrew
Перес всегда был диким...Бедный Цунода
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Алексей Антонович
Пересу эта 8я позиция ничего не значит
А для Албона и Вилок 1 балл, а потенциально 4 (ведь шел на обгон Лоусона + сход Рассела) в Сингапуре = победа)
Со стратегией хорошо все сделали, а гонку угробили, ещё и Хаас приблизился
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