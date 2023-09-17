Переса оштрафовали на 5 секунд за столкновение с Албоном
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф после финиша Гран-при Сингапура.
Переса наказали потерей пяти секунд за столкновение с гонщиком «Уильямса» Алексом Албоном. Кроме того, Серхио заработал один штрафной балл. Всего на счету мексиканца три штрафных балла за последние 12 месяцев.
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Стюарды посчитали, что Албон, которого подозревали в обгоне Переса в режиме виртуальной машины безопасности, не нарушал правила, и не стали применять санкции.
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А для Албона и Вилок 1 балл, а потенциально 4 (ведь шел на обгон Лоусона + сход Рассела) в Сингапуре = победа)
Со стратегией хорошо все сделали, а гонку угробили, ещё и Хаас приблизился