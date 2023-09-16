Ферстаппена вызвали к стюардам за 3 предполагаемые блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

Теги ФИА Ред Булл Уильямс Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 регламент Астон Мартин Макс Ферстаппен Ланс Стролл Логан Сарджент Юки Цунода Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить штрафы за нарушения во время Гран-при Сингапура.

Стюарды обсудят с чемпионом три предполагаемые блокировки. Первый эпизод случился на пит-лейн, затем Ферстаппен помешал пилоту «Уильямса» Логану Сардженту и, наконец, Юки Цуноде из «Альфа Таури».

Сарджента также вызвали к судьям – его подозревают в блокировке гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла.

Макс завершил сессию 11-м, Логан – 18-м.

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й

Макс Ферстаппен: «Шокирующий опыт. Машина неуправляемая, я постоянно скользил, очень тяжело пилотировать»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Imax161
Ну минимум 3 позиции должна дать для приличия, сколько раз прощали уже
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
3 раза по 3 позиции, старт последним. Впринципе можно стартовать с пит-лейн, нарушив "закрытый парк", и всю ночь настраивать болид
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ffmp
Похоже вообще с пит-лейна стартовать будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R_RB
Ответ varankin.andrew
Если б не хонда, то хельмут Цуноду уже уволил бы))
старый нынче сам на волоске) такой удар по бренду даже ему могут не простить, если латиносы перестанут энергетик в коктейли добавлять)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
varankin.andrew
Если б не хонда, то хельмут Цуноду уже уволил бы))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Ответ Minuvert
3 раза по 3 позиции, старт последним. Впринципе можно стартовать с пит-лейн, нарушив "закрытый парк", и всю ночь настраивать болид
Скорее всего так и сделают, ибо болид совсем неровно едет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Minuvert
3 раза по 3 позиции, старт последним. Впринципе можно стартовать с пит-лейн, нарушив "закрытый парк", и всю ночь настраивать болид
Бессонная ночь для Ньюи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий