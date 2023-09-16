Ферстаппена вызвали к стюардам за 3 предполагаемые блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить штрафы за нарушения во время Гран-при Сингапура.
Стюарды обсудят с чемпионом три предполагаемые блокировки. Первый эпизод случился на пит-лейн, затем Ферстаппен помешал пилоту «Уильямса» Логану Сардженту и, наконец, Юки Цуноде из «Альфа Таури».
Сарджента также вызвали к судьям – его подозревают в блокировке гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла.
Макс завершил сессию 11-м, Логан – 18-м.
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