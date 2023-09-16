Ферстаппена вызвали к стюардам за 3 предполагаемые блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

Гонщик « » Макс Ферстаппен может получить штрафы за нарушения во время .

Стюарды обсудят с чемпионом три предполагаемые блокировки. Первый эпизод случился на пит-лейн, затем Ферстаппен помешал пилоту « » Логану Сардженту и, наконец, из « ».

Сарджента также вызвали к судьям – его подозревают в блокировке гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла.

Макс завершил сессию 11-м, Логан – 18-м.

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й

Макс Ферстаппен: «Шокирующий опыт. Машина неуправляемая, я постоянно скользил, очень тяжело пилотировать»

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