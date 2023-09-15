Ландо Норрис: «Мы оказались слишком далеко от «Феррари»

Норрис доволен работой новинок «Макларена» перед Гран-при Сингапура.

Пилот «Макларена» отметил, что привезенные на этап обновления хорошо проявили себя по ходу пятничных свободных заездов.

«Было здорово опробовать новинки, в данный момент с этой стороны все выглядит неплохо. С новинками мы определенно сделали пару шагов вперед, а сами новинки делают именно то, что и должны – а это всегда хорошая новость.

На быстром круге я допустил пару ошибок, из-за чего потерял кучу времени. В любом случае, завтра мы должны прибавлять.

Думаю, у нас достаточно неплохой темп. Возможно, мы не так хороши, как «Феррари», но в остальном у нас хорошие шансы побороться за высокие места. Думаю, мы оказались слишком далеко от «Феррари». Они невероятно хороши в медленных поворотах, а здесь все повороты именно такие и есть. Но в целом мы не так уж сильно позади. Думаю, если выдать мега-круг, то мы можем оказаться довольно близко. И нас ждет борьба с «Мерседесом», «Астон Мартин», «Ред Булл», – рассказал Норрис.

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