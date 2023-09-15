Шарль Леклер: «Соперники покажут истинный потенциал в квалификации, «Феррари» нельзя забегать вперед»

Шарль Леклер высказался после сильной пятницы на Гран-при Сингапура.

Гонщики «Феррари» заняли первые два места по итогам обеих практик. Леклер стал быстрейшим в первой тренировке, а во второй уступил напарнику .

«Да, мы удивлены. В то же время нельзя забегать вперед – это всего лишь пятница, и мы полагаем, что другие команды покажут свой истинный потенциал завтра. Однако мы не ожидали такой скорости, это правда. Хороший старт, но теперь нужно сосредоточиться на себе, и, надеюсь, добиться того же завтра.

Ощущения в машине были хорошими с самого начала. Ситуация слегка изменилась с Монцы, где я испытывал проблемы и работать с болидом в пятницу было тяжело. Мы сделали выводы, пошли другим путем, и ощущения от баланса были отличными с самого старта. Я очень доволен новым подходом. Здорово так начать уик-энд, но, повторюсь, завтра нужно сделать шаг вперед – посмотрим, что получится», – сообщил .

Фредерик Вассер: «Лучшая пятница «Феррари» в сезоне. Мне все равно, что с «Ред Булл» – у нас достаточно своей работы»

Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й

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