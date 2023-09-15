Тото Вольфф: «Вести определенно заслуживает места в «Формуле-1»

Тото Вольфф считает Вести достойным места в «Формуле-1».

Исполнительный директор « » высказался о перспективах юниора немецкой команды Фредерика Вести.

Вести в этом сезоне выступит за «Мерседес» в первой практике перед Гран-при Мексики. В «Формуле-2» Вести в данный момент занимает второе место в общем зачете, отставая от Тео Пуршера.

«Он очень хороший гонщик, как и Мик, и делает все необходимое. Надеюсь, он станет чемпионом «Формулы-2» в этом году.

Пока все идет хорошо, мы на правильном пути. Нужно посмотреть, какие на данный момент есть свободные места в «Формуле-1». И что нам нужно делать, если таких мест не обнаружится. Но Фредерик определенно заслуживает места в «Формуле-1». Уверенно говорить об этом можно, если он станет чемпионом «Ф-2». Посмотрим, куда приведет его этот путь, но когда он выступал за нас на тестах «Ф-1», то очень хорошо выглядел за рулем болида», – рассказал Вольфф.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?