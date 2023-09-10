Себастьян Феттель: «Мик Шумахер продолжит работать, чтобы получить второй шанс в «Ф-1»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о шансах вернуться в пелотон в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Шумахер продолжает работать в « » в качестве резервного пилота.

«В данный момент ситуация сложилась трудная. Сейчас, вероятно, (на следующий сезон) остается только одно потенциально свободное место в кокпите болида, и занять его будет очень трудно.

Тем не менее, шансы всегда есть. Думаю, очень важно, чтобы в следующем году ситуация для Мика продолжила складываться определенным образом. И что он продолжит работать, чтобы получить второй шанс.

С точки зрения ситуации с гонками в Германии это тоже очень важно. Мик не только является главным молодым талантом Германии, но и, вероятно, единственным таким талантом в данный момент», – рассказал Феттель.

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