Себастьян Феттель: «Мик Шумахер продолжит работать, чтобы получить второй шанс в «Ф-1»

Теги Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Авто

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мнением о шансах Мика Шумахера вернуться в пелотон в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне  Шумахер продолжает работать в «Мерседесе» в качестве резервного пилота.

«В данный момент ситуация сложилась трудная. Сейчас, вероятно, (на следующий сезон) остается только одно потенциально свободное место в кокпите болида, и занять его будет очень трудно.

Тем не менее, шансы всегда есть. Думаю, очень важно, чтобы в следующем году ситуация для Мика продолжила складываться определенным образом. И что он продолжит работать, чтобы получить второй шанс.

С точки зрения ситуации с гонками в Германии это тоже очень важно. Мик не только является главным молодым талантом Германии, но и, вероятно, единственным таким талантом в данный момент», – рассказал Феттель.

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3 комментария

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Рнпрл Аари
Потенциально свободное место это Логан? Если да, то не в следующем сезоне это точно.
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Багира!
Можно не надо?
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Mr. Grand
Дайте Мику шанс, он хорош.
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