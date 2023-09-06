Мик Шумахер о двух сезонах в «Хаасе»: «Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки»

Резервный пилот « » высказался об отсутствии поддержки со стороны « » во времена выступлений за американскую команду.

По словам Шумахера, опыт работы в «Мерседесе» позволил ему увидеть, как должна работать по-настоящему профессиональная команда.

«Теперь я вижу, как это должно быть. Мои два года в «Хааса» такого отношения не показали. Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки. Скажем так, я понял, что люди не будут дарить тебе цветы, их нужно собирать самому», – рассказал Шумахер.

Сын Шумахера сидит без гонок из-за слабых результатов. Зато познакомился с датской моделью – бывшей девушкой игрока Бундеслиги🔥🔥🔥