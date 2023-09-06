Мик Шумахер о двух сезонах в «Хаасе»: «Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки»
Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер высказался об отсутствии поддержки со стороны «Хааса» во времена выступлений за американскую команду.
По словам Шумахера, опыт работы в «Мерседесе» позволил ему увидеть, как должна работать по-настоящему профессиональная команда.
«Теперь я вижу, как это должно быть. Мои два года в «Хааса» такого отношения не показали. Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки. Скажем так, я понял, что люди не будут дарить тебе цветы, их нужно собирать самому», – рассказал Шумахер.
Сын Шумахера сидит без гонок из-за слабых результатов. Зато познакомился с датской моделью – бывшей девушкой игрока Бундеслиги🔥🔥🔥
Какой-то негативный комментарий. Не будет никакая команда ждать 5 лет просветления от новичка и петь ему дифирамбы всё это время, Хаас, не Хаас. Поблагодарил бы хоть за шанс, очереди то не стоит из желающих.