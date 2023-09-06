Мик Шумахер о двух сезонах в «Хаасе»: «Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки»

Теги Формула-1 Мерседес Хаас Мик Шумахер Авто

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер высказался об отсутствии поддержки со стороны «Хааса» во времена выступлений за американскую команду.

По словам Шумахера, опыт работы в «Мерседесе» позволил ему увидеть, как должна работать по-настоящему профессиональная команда.

«Теперь я вижу, как это должно быть. Мои два года в «Хааса» такого отношения не показали. Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки. Скажем так, я понял, что люди не будут дарить тебе цветы, их нужно собирать самому», – рассказал Шумахер.

Сын Шумахера сидит без гонок из-за слабых результатов. Зато познакомился с датской моделью – бывшей девушкой игрока Бундеслиги🔥🔥🔥

5 комментариев

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Mittermeyer
Не ожидал, что Мик поддержит Никитку, который целый год на чугунном болиде без достаточной поддержки прокатал, так еще и на деньги был кинут. Мик то был под протекцией Феррари, поддержки ему было оказано достаточно.
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Anastasia Smelova
"Ожидать нельзя, но посадите меня вместо Сарджента, пожалуйста"
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Anastasia Smelova
"Теперь я вижу, как это должно быть." - а как оно должно быть, о чем речь? Что в Мерсе все хвалят, со стороны непонятно за дело или за фамилию, но за болид не сажают? Или то, что в Мерсе к Расселу и Хэму хорошо относятся? Ну так эти ребята своей работой заслужили.

Какой-то негативный комментарий. Не будет никакая команда ждать 5 лет просветления от новичка и петь ему дифирамбы всё это время, Хаас, не Хаас. Поблагодарил бы хоть за шанс, очереди то не стоит из желающих.
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kimi_rockz
Ну вот не нужно таких комментариев гонщику, который сидит без гонок. Лучше бы говорил, что повзрослел, многое осознал и стал лучше. Зачем заявлять о непрофессионализме бывшей команды?
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Лига Мастеров
по честному этого пилота тащили всё младшие серии после первого сезона в ф3 или первого в ф2 половину гонщик без фамилии Шумахер высадили бы. И взяли его из ща фамилии в формулу 1 есть более сильные гонщики котрые туда не когда не попадут.
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