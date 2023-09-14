Льюис Хэмилтон: «Люди забывают об интересных машинах в «Макларене» и помнят о 7-8 конкурентоспособных сезонах в «Мерседесе»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон напомнил, что у него не в первый раз «интересная» машина.

Пилот «Мерседеса» полагает, что тяжелый период помогает ему и команде извлечь выводы и добиться прогресса.

«Ты всегда стараешься углубиться в проблемы, насколько это возможно, не допуская истощения, естественно, и, думаю, все команде тоже выкладываются по полной. Иногда они оторваны от семей, иногда они работают по семь дней в неделю. Они трудятся изо всех сил, и я пытаюсь соответствовать их уровню.

В то же время я помню о том, что в прошлом конечный пункт назначения значил больше, чем сам путь. Так что я стараюсь наслаждаться нашим путешествием, сложностями, взлетами и падениями, каждодневными вещами в жизни гонщика.

Похоже, люди помнят только о семи или восьми годах, когда мы были конкурентоспособными. Они забывают о сезонах до этого, когда у меня были довольно интересные машины в «Макларене».

У меня уже были сезоны вроде этого и прошлого. Конечно, когда сталкиваешься с трудностями как команда, учишься большему, чем в периоды, когда все идет как по маслу», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Бывший пилот «Маруси» в «Ф-1» возглавит «Мерседес» на Гран-при. Как он оказался боссом восьмикратных чемпионов?

6 комментариев

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Алексей Антонович
Конкурентноспособные это с отрывом лучшие?
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Роман
Пошёл заряд нытья от превозмогающих
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Schiaff1no
Конечно, Льюис, все же вокруг недалекие. Куда им до тебя
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Ipkis431
Конкурентоспособная😁
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King_X
Ответ Алексей Антонович
Конкурентноспособные это с отрывом лучшие?
Конкурентоспособные для Хэма и Тото - это типа они 3ю тачку в пелотоне 8 лет чудом и скиллом тащили на первые и только первые места, постоянно превозмогая и внезапно находя скорость в ночь с Пт на Сб 😂
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Роман
Ответ Schiaff1no
Конечно, Льюис, все же вокруг недалекие. Куда им до тебя
Самое смешное, ведь сэр действительно так считает)) Недавно уже высказался об этом))
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