Льюис Хэмилтон: «Люди забывают об интересных машинах в «Макларене» и помнят о 7-8 конкурентоспособных сезонах в «Мерседесе»

Льюис Хэмилтон напомнил, что у него не в первый раз «интересная» машина.

Пилот « » полагает, что тяжелый период помогает ему и команде извлечь выводы и добиться прогресса.

«Ты всегда стараешься углубиться в проблемы, насколько это возможно, не допуская истощения, естественно, и, думаю, все команде тоже выкладываются по полной. Иногда они оторваны от семей, иногда они работают по семь дней в неделю. Они трудятся изо всех сил, и я пытаюсь соответствовать их уровню.

В то же время я помню о том, что в прошлом конечный пункт назначения значил больше, чем сам путь. Так что я стараюсь наслаждаться нашим путешествием, сложностями, взлетами и падениями, каждодневными вещами в жизни гонщика.

Похоже, люди помнят только о семи или восьми годах, когда мы были конкурентоспособными. Они забывают о сезонах до этого, когда у меня были довольно интересные машины в « ».

У меня уже были сезоны вроде этого и прошлого. Конечно, когда сталкиваешься с трудностями как команда, учишься большему, чем в периоды, когда все идет как по маслу», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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