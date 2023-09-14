Фернандо Алонсо о шансах на Гран-при Сингапура: «Для начала, нам вообще нужно добраться до финиша»

Теги Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Сингапура.

Оценивая перспективы прервать победную серию «Ред Булл» Алонсо отметил, что для начала ему нужно будет успешно добраться до финиша.

«Для успеха должны сложиться несколько факторов. Для начала, нам вообще нужно добраться до финиша и увидеть клетчатый флаг. Потому что это очень напряженная и требовательная гонка. Температура очень высокая, все нагревается, а стены совсем близко – как и на любой городской трассе. Ты должен быть в достаточной степени уверен в своей машине, и наработать эту уверенность по ходу свободных заездов. Посмотрим, сумеем ли мы преуспеть.

Мне сложно сказать, насколько мы будем хороши на этом Гран-при. Одно точно – на этапе в Монце мы были не слишком конкурентоспособны. И я пока не знаю, улучшится ли ситуация здесь или нет. Ранее на городской трассе в Монако у нас все было хорошо, а вот в Баку нам пришлось труднее. Посмотрим, сможем ли мы набрать хорошую форму и включиться в работу с первой же практики», – рассказал Алонсо.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?

3 комментария

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Oleg Olegov
Вам просто нужна какая-то тактика и чтобы вы её придерживались.
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Нервный
И правда, кому, как не Алонсо, рассуждать о том, что в Сингапуре надо сначала добраться до финиша) Флавио подтвердит)
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